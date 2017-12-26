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مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة رمانة قضاء جنين
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة نحالين غربي بيت لحم
مراسلة العالم: شبان فلسطينيون يستهدفون قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة في بلدة عين قينيا غرب رام الله
مصادر يمنية: استشهاد 6 مزارعين إثر غارة لطيران العدوان استهدفتهم في مزرعة شرق القطابة بمديرية الخوخة بالحديدة
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرام شمال القدس المحتلة
مراسل العالم:معلومات عن طلب مسلحي بيت جن مهلة لاتخاذ قرار حول خروجهم لإدلب تزامنا مع دخول الجيش السوري للمزارع
مراسل العالم: القوات اليمنية تطلق صاروخ زلزال2 على تجمعات مرتزقة تحالف العدوان السعودي أسفل فرضة نهم
علماء البحرين: محاكمة مدنيين بالقضاء العسكري جائرة وندين عسكرة الازمة ونطالب بوقف الزج بالمدنيين في المحاكم العسكرية
مصادر بحرينية: تظاهرة بمنطقة الدراز المحاصرة رفضا لأحكام الإعدام الجائرة الصادرة من القضاء العسكري بحق 6 مدنيين
مصادر بحرينية: تظاهرة بمنطقة الدراز المحاصرة رفضا لأحكام الإعدام الجائرة الصادرة من القضاء العسكري بحق ضد 6 مدنيين
بالفيديو...المحافظات المحررة والعوائل العائدة اليها بالارقام
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الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش
تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الانجازات التي حققتها قوات الحشد الشعبي العراقي في العراق وفي مكافحة الارهاب وانقاذ العائلات العراقية من بطش الارهابيين.
العالم
-
مراسلون
التفاصيل في الفيديو المرفق ....
تصنيف :
العالم الاسلامي
العراق
فيديو
خاص بالعالم- مراسلون
كلمات دليلية :
#انجازات الحشد الشعبي
#اخبار العراق
#مكافحة الارهاب في العراق
#قوات الحشد الشعبي العراقي
#الحشد ينقذ العوائل العراقية
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