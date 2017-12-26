قيادي حمساوي: نحضّر لصفقة تبادل أسرى جديدة مع الاحتلال

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وقال فتحي حمّاد، عضو المكتب السياسي للحركة، في مؤتمر صحفي عقده قرب معبر بيت حانون (إيريز)، شمالي قطاع غزة: “نحن الأوفياء لمعاناة الأسرى ونحضّر لصفقة وفاء الأحرار الثانية، لتحريرهم من داخل السجون.. نقول للأسرى ستخرجون، ولكم الفرج القريب.. القريب”.

وخلال العدوان الإسرائيلي على غزة في العام 2014، تمكنت كتائب القسام، الذراع المسلح لـ”حماس” من أسر 4 إسرائيليين، بينهم جنديان، وترفض الإفصاح عن أية معلومات عنهم، وتسعى إلى مبادلتهم بمعتقلين فلسطينيين بالسجون الإسرائيلية.

وأبرمت حماس، في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2011، صفقة لتبادل المعتقلين، مع كيان الاحتلال، تم بموجبها إطلاق سراح 1027 معتقلًا فلسطينيًا، مقابل إطلاق حماس سراح الجندي جلعاد شاليط، الذي كان محتجزًا لديها.

وكان أورن حزان، عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب “الليكود” اليميني الإسرائيلي، اقتحم صباح اليوم حافلة لأهالي معتقلين فلسطينيين، كانت في طريقها من القطاع إلى سجن “نفحة” (جنوبي الاراضي المحتلة)، وتوجيهه لهم الشتائم والسباب والألفاظ العنصرية.

وعلق حماد على سلوك حزان بقوله: “هذا السلوك يعبّر عن همجية الاحتلال”.

وتجمّع العشرات من الفلسطينيين، في وقت سابق اليوم، قرب معبر بيت حانون؛ لاستقبال حافلة أهالي المعتقلين، التي تعرّضت لهجوم من حزان.