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بعد السعودية والإمارات... تحالف خليجي جديد في ظل الازمة

بعد السعودية والإمارات... تحالف خليجي جديد في ظل الازمة
الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

العالم - السعودية

العالم - السعودية

اتفقت الكويت والسعودية على خطة الرؤية المستقبلية "كويت جديدة 2035" و"المملكة 2030".

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، اتفاق بلاده والسعودية على خطة الرؤية المستقبلية "كويت جديدة 2035" و"المملكة 2030"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وقال الشيخ ناصر الصباح، خلال ترؤسه اجتماع فريق عمل تفعيل رؤية الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "كويت جديدة 2035" بحضور المستشار بالديوان الملكي السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود: إن حضور الأمير تركي، الاجتماع مناسبة عظيمة لنعرب للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن اتفاق البلدين في خطة الرؤية المستقبلية.

وأضاف أن "الرؤية المستقبلية التي وضعها البلدان خطط طموحة تزيدهما قوة وترابطاً"، مبيناً أنه يعتزم بحث تفاصيل الرؤية لدى زيارته للمملكة ولقائه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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