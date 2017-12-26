شاهد بالفيديو: النجم مصطفى زماني بطل رائعة "يوسف الصديق" في مشهد مختلف تماما!

العالم - ثقافة

وفي أحد مشاهد الفيلم، يرقص النجمان مصطفى زماني وأحمد مهران فر بطريقتهما التقليدية الخاصة بحضور النجمة مهناز أفشار التي تؤدي في هذا الفليم دور فتاة اسمها "كندم".

والفيلم يروي قصة صديقين قديمين (الممثلان فرهاد اييش وهمايون ارشادي) يتعاهدان على أمر في شبابهما، وهنالك الفتاة "كندم"(مهناز أفشار) في العشرينات من العمر والتي لا تريد الزواج من كرامت (احمد مهرانفر) خلافا لما كان متفقا عليه بين عائلتيهما منذ سنوات لانها تنتظر يوما كي تتزوج بـ(علي)الذي يؤدي دوره النجم مصطفى زماني في هذا الفيلم....

يقوم بالتمثيل في الفيلم الى جانب مصطفى زماني ومهناز افشار كل من؛ همايون ارشادي، فرهاد آئيش، احمد مهران فر، آتيلا بسياني، امير حسين رستمي، سارا بهرامي، هومن سلطاني، مهري سادات آل آقا، علي قربان زاده، مهراوة شريفي نيا.

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