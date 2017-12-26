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بالصور...مسيرات نسائية بذمار و عمران تنديدا بجرائم العدوان منذ 1000 يوم

بالصور...مسيرات نسائية بذمار و عمران تنديدا بجرائم العدوان منذ 1000 يوم
الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

نظمت حرائر مديرية جبل الشرق بمحافظة ذمار بالتنسيق مع الهيئة النسائية لأنصارالله ، وقفة احتجاجية تنديدا بجرائم العدوان الأمريكي السعودي بحق الشعب اليمني منذ ألف يوم.

العالم - مراسلون 

النساء المشاركات في الوقفة التي اقيمت بمدرسة حفصة نددن بجرائم العدوان السعودي ومجازره المروعة التي يرتكبها يومياً بحق النساء والأطفال في عموم محافظات اليمن .. مؤكدات صمودهن ومساندتهن للجيش واللجان الشعبية اليمنية في مواجهة العدوان السعودي حتى دحر الغزاة.

وعبرن المشاركات عن رفضهن لقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة ، مؤكدات أن مدينة القدس ستظل عربية إسلامية وأن أي قرار يتعلق بها لن يغير من هويتها .

ودعت المشاركات كافة الشعوب العربية والإسلامية للتصدي للمخططات التي تسعي لاحتلال الأراضي المقدسة في فلسطين وغيرها من الدول العربية.

كما قامت مسيرة حاشدة بمحافظة عمران واقامت الهيئه النسائيه الثقافيه العامه لانصار الله عصر اليوم  مسيره حاشده تزامنا مع مرور 1000 يوم من العدوان الهمجي السعودي الامريكي الغاشم على اليمن بعنوان 1000 يوم من الصمود والثبات في وجه العدوان الظالم,,
وقد القيت خلال المسيره عدد من الكلمات التي عبرت عن صمود المرأة في وجه العدوان واستنكار لما يقوم به العدوانالسعودي  من استهداف للنساء والاطفال 
والقيت ابيات شعريه ورددت العديد من الهتافات  تلاها  البيان الختامي الذي تكون من عدده مطالب ومنها:
١ - المطالبه بتنفيذ النقاط الاثني عشر الذي حث عليها قائد المسيره القرآنيه 
٢- على كل يمني ويمنيه رفد الجبهات بالمال والرجال
٣- على جميع ابناء اليمن تفعيل التكافل الاجتماعي في اوساطهم 

واخيرا عبرت المشاركات في المسيره ادانتهن لماقام  به العدوان من استهداف للنساء في محافظه مارب وكل الجرائم بحق ابناء الشعب اليمني.

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