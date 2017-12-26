البث المباشر
مصادر فلسطينية: الاحتلال يقتحم مدينة دورا جنوب الخليل
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في بلدة عزون شرق قلقيلية
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة رمانة قضاء جنين
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة نحالين غربي بيت لحم
مراسلة العالم: شبان فلسطينيون يستهدفون قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة في بلدة عين قينيا غرب رام الله
مصادر يمنية: استشهاد 6 مزارعين إثر غارة لطيران العدوان استهدفتهم في مزرعة شرق القطابة بمديرية الخوخة بالحديدة
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرام شمال القدس المحتلة
مراسل العالم:معلومات عن طلب مسلحي بيت جن مهلة لاتخاذ قرار حول خروجهم لإدلب تزامنا مع دخول الجيش السوري للمزارع
مراسل العالم: القوات اليمنية تطلق صاروخ زلزال2 على تجمعات مرتزقة تحالف العدوان السعودي أسفل فرضة نهم
علماء البحرين: محاكمة مدنيين بالقضاء العسكري جائرة وندين عسكرة الازمة ونطالب بوقف الزج بالمدنيين في المحاكم العسكرية

نشرة بانوراما: "السلام المفقود بذكرى المولد" و"العدالة المسحوقة لقضاء البحرين"

نشرة بانوراما:
الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

نشرة "بانوراما" تأتيكم في بث مباشر كل ليلة في الساعة 11:30 مساء بتوقيت طهران وستتناول هذه الليلة "ذكرى ميلاد السيد المسيح (عليه السلم).. المناسبة والسلام المفقود" و"القضاء العسكري في البحرين.. والعدالة المسحوقة".

العالم - بانوراما

تستعرض نشرة بانوراما لهذه الليلة الملفين التاليين: 

في الملف الاول لبانوراما الليلة.. ومن السلام المجروح اطلق بابا الفاتيكان فرنسيس الاول رسالتَه الميلادية بمناسبة ولادة السيد المسبح عليه السلام.. ومن رزوح المدينة المقدسة تحت قرارات التهويد الاميركية الاسرائيلية انطلقت مواقفُه،لتصل الى اوضاع اطفال اليمن والعراق وسوريا بظل الحروب التي تشهدها هذه البلدان.. فمن يُحاسِب دولا وقادة مسيحيين يؤججون نار الفتن والحروب في المنطقة، والعالم ،واين خطاب البابا من تلك الوقائع؟

في ملف بانوراما الثاني .. أدانت منظمات حقوقية الاحكام الجائرة التي أصدرتْها المحكمة العسكرية في البحرين ضد مدنيين حيث اصدرت احكاما بإعدام ستة منهم، وسَجْنِهم خمسة عَشَر عاما مع إسقاط الجنسية عنهم.

كما قضت بالسَجْن سبع سنوات بحق سبعة متهمين مع إسقاط جنسيتِهم بمزاعم تشكيل خلية مسلحة وارتكاب أعمال إرهابية.

منتدى البحرين لحقوق الانسان اعتبر صدور الاحكام يوما اسود في تاريخ العدالة في البحرين. 

غرفة اخبار العالم

2

روابط ذات صلة

بانوراما: فلسطين..غضب متواصل وفي تركيا مواصلة اقفال الصحف وفصل الموظفين

بانوراما: الفلسطينيون يواجهون الإحتلال الإسرائيلي .. وحلب تحتفل بذكرى تحريرها

بانوراما .. مظاهرات وإجراءات أمنية بكردستان العراق ومجزرة جديدة للعدوان السعودي في صعدة

بانوراما: حراك سياسي من اجل القدس وموازنة السعودية بعجز سابق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس

مجلس الأمة الكويتي يبحث تصويت العسكريين في الانتخابات

باحث ايراني يبتكر منظومة انذار مبكر لمستويات اضرار الزلزال

غربي رام الله.. شاهد؛ شبان يستهدفون قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة

خلال اليوم الواحد حجم إنتاج إيران من الغاز بلغ 630 مليون متر مكعب يوميا

بسبب اساءته للاقصى برلمانيون مصريون يطالبون بمحاكمة يوسف زيدان

استشهاد مدنيين بغارت لتحالف العدوان بالحديدة والجوف

الصليب الأحمر يوبخ الاحتلال علی إهانة عائلات الاسری

طريقة جديدة لتأخير الشيخوخة

الولايات المتحدة والسيناريوهات الجديدة في سورية

عضو في اللجنة الدفاعية البرلمانية: البرلمان الايراني يقترح تخصيص مليار دولار لصناعة مروحيات عسكرية

العدوان السعودي يعترف بمقتل 3 من جنوده بجبهات الحدود

البدناء أكثر سعادة رغم المخاطر الصحية

متى سيزور الرئيس اللبناني الكويت؟

لماذا يكرهُ السّفيرُ “فورد” اللّواءَين “علي مملوك” و”جميل حسن”؟

نشرة بانوراما: "السلام المفقود بذكرى المولد" و"العدالة المسحوقة لقضاء البحرين"

لاريجاني يكشف الحقيقة عن مقترح ايراني للسعودية بشان العلاقات!

رفض ترشح المعارض الروسي نافالني لانتخابات الرئاسة.. والسبب؟

هذا ما يخطط له  الاتحاد الألماني للمدن والجماعات المحلية للاجئين!

بالصور...مسيرات نسائية بذمار و عمران تنديدا بجرائم العدوان منذ 1000 يوم

الأکثر مشاهدة