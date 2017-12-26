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مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة رمانة قضاء جنين
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة نحالين غربي بيت لحم
مراسلة العالم: شبان فلسطينيون يستهدفون قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة في بلدة عين قينيا غرب رام الله
مصادر يمنية: استشهاد 6 مزارعين إثر غارة لطيران العدوان استهدفتهم في مزرعة شرق القطابة بمديرية الخوخة بالحديدة
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرام شمال القدس المحتلة
مراسل العالم:معلومات عن طلب مسلحي بيت جن مهلة لاتخاذ قرار حول خروجهم لإدلب تزامنا مع دخول الجيش السوري للمزارع
مراسل العالم: القوات اليمنية تطلق صاروخ زلزال2 على تجمعات مرتزقة تحالف العدوان السعودي أسفل فرضة نهم
علماء البحرين: محاكمة مدنيين بالقضاء العسكري جائرة وندين عسكرة الازمة ونطالب بوقف الزج بالمدنيين في المحاكم العسكرية
مصادر بحرينية: تظاهرة بمنطقة الدراز المحاصرة رفضا لأحكام الإعدام الجائرة الصادرة من القضاء العسكري بحق 6 مدنيين
مصادر بحرينية: تظاهرة بمنطقة الدراز المحاصرة رفضا لأحكام الإعدام الجائرة الصادرة من القضاء العسكري بحق ضد 6 مدنيين

مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة رمانة قضاء جنين

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

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