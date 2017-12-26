ایران تبدي استعدادا لتطویر علاقات شاملة مع افغانستان

العالم - ايران

وعلى هامش مشاركته الاثنین في المؤتمر الدولي لتحدیات الإرهاب والتعاون الإقلیمي المنعقد في العاصمة الباكستانیة اسلام اباد، وخلال لقائه رئیس مجلس النواب الافغاني عبدالرؤوف ابراهیمي، وصف لاریجاني مشاركة كابول في هذا المؤتمر بانها كانت ایجابیة وقال، ان جمیع وجهات نظركم حول الارهاب تم طرحها في المؤتمر.

واكد رئیس مجلس الشورى الاسلامي ضرورة التعاون الاقلیمي لمكافحة الارهاب بصورة اكثر تاثیرا ومعالجة مشاكل المنطقة واضاف، ان لنا خبرات ایجابیة في هذا المجال ینبغي ان نستفید منها.

بدوره دعا رئیس مجلس النواب الافغاني خلال اللقاء ایران لتوفیر الظروف اللازمة لتطویر العلاقات مع افغانستان في ضوء الدور البارز لطهران في المنطقة.

واشار عبدالرؤوف ابراهیمي الى المشاكل التي خلقها الارهاب في المنطقة، معربا عن الامل بان یتم في ظل التعاون الاقلیمي القضاء على الارهاب وتوفیر ارضیة التعاون بین الدول الجارة اكثر مما مضى.

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