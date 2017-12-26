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مصادر فلسطينية: الاحتلال يقتحم مخيم عايدة شمال بيت لحم وينفذ حملة مداهمات لمنازل المواطنين ويعتقل عددا من الشبان
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى
مصادر فلسطينية: الاحتلال يقتحم مدينة دورا جنوب الخليل
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في بلدة عزون شرق قلقيلية
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة رمانة قضاء جنين
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة نحالين غربي بيت لحم
مراسلة العالم: شبان فلسطينيون يستهدفون قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة في بلدة عين قينيا غرب رام الله
مصادر يمنية: استشهاد 6 مزارعين إثر غارة لطيران العدوان استهدفتهم في مزرعة شرق القطابة بمديرية الخوخة بالحديدة
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرام شمال القدس المحتلة
مراسل العالم:معلومات عن طلب مسلحي بيت جن مهلة لاتخاذ قرار حول خروجهم لإدلب تزامنا مع دخول الجيش السوري للمزارع
مصادر فلسطينية: الاحتلال يقتحم مخيم عايدة شمال بيت لحم وينفذ حملة مداهمات لمنازل المواطنين ويعتقل عددا من الشبان
الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ١١:٢٦ بتوقيت غرينتش
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