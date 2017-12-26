بريطانيا: البحرية الروسية تزداد نشاطا قرب مياهنا

العالم - اوروبا

وتابعت الوزارة، انطلقت الفرقاطة "إتش.إم.إس سانت ألبانز" يوم 23 كانون الأول/ديسمبر، لتعقب السفينة الحربية الروسية "الأميرال غورشكوف" لدى مرورها في بحر الشمال. وراقبت السفينة التابعة للبحرية الملكية البريطانية السفينة الروسية خلال عيد الميلاد وستعود لترسو في بورتسموث اليوم.

ووفقا لـ"رويترز"، قال وزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون في بيان بعد الواقعة، إنه "لن يتردد في الدفاع عن مياهنا أو التساهل مع أي شكل من أشكال العدوان".

وعلى خلفية توتر العلاقات بين بريطانيا وروسيا، قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون خلال زيارة لروسيا الأسبوع الماضي، إن هناك "أدلة كثيرة" على تدخل موسكو في انتخابات أجريت في دول أخرى.

وبدوره، رد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافر وف، بأنه لا يوجد دليل على اتهامات نظيره البريطاني.

سبوتنك

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