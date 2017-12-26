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بسبب اساءته للاقصى برلمانيون مصريون يطالبون بمحاكمة يوسف زيدان

بسبب اساءته للاقصى برلمانيون مصريون يطالبون بمحاكمة يوسف زيدان
الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

شن عدد من نواب البرلمان، هجوما برلمانيا كبيرا على الكاتب والباحث الدكتور يوسف زيدان بسبب تطاوله و تشكيكه في وجود المسجد الأقصى، قائلا إن إطلاق شعارات "الأقصى الجريح والقدس الأسير وأولى القبلتين" لن تؤتي بشىء.

العالم - افريقيا

ووصف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، يوسف زيدان بأنه "رجل فضيحة" وهو سبب "التخلف و ليس الأزهر" ، فهو دائم الإساءة للقادة الوطنيين والرموز التاريخية فهو يخدم أجندة صهيونية و يهدد الأمن القومي في الصميم بترويج الادعاءات الكاذبة .

و تسائل "بكري" عن أسباب عدم محاكمته حتى الآن في الإساءة للتاريخ، مطالبا بضرورة تدخل المجلس الأعلى للإعلام لوقف هذه الأفكار المشينة التي هي أخطر على عقل المواطن من كل الدعاوي و الادعاءات.

و أضاف أنه عليه أن يضع حد لهذا الشخص الذي يشكك في حقائق التاريخ فهذه لا حرية رأي و لا حرية تعبير.

عمر حمروش يطالب باستعجال البت في قانون إهانة الرموز التاريخية

و استنكر النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، التصريحات المسيئة لـ"يوسف زيدان" عن "الأقصى"، رافضا مواصلته في تزييف الحقائق بالإعلام .

و طالب "حمروش" بسرعة البت في مشروع قانون إهانة الرموز التاريخية في أسرع وقت بعد إحالته للجنة التشريعية لوضع حد لهذه التصريحات، مشيرا إلى أن الهدف الأساسىي من القانون وضع ضابط للتفرقة بين النقد والإهانة.

وأشار أمين سر لجنة الشئون الدينية إلى أن مشروع القانون استثنى الدراسات العلمية والباحثين في تناول ودراسة التاريخ، لافتا إلى أن المعيار الأساسي في القانون هو الالتزام بما نصت به الدراسات والوثائق التاريخية للدولة المصرية، وأن القانون ليس لتكميم الأفواه كما يدعي البعض لكنه ضابط لعدم إهانة الرموز التاريخية.

و أوضح أن مشروع القانون ينص على أنه  يحظر التعرض بالإهانة لأي من الرموز والشخصيات التاريخية، وذلك وفقا لما يحدده مفهوم القانون واللائحة التنفيذية له، و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف كل من أساء للرموز الشخصيات التاريخية، وفي حالة العودة يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، ويعفى من العقاب كل من تعرض للرموز التاريخية بغرض تقييم التصرفات والقرارات وذلك في الدراسات والأبحاث العلمية.

نشوى الديب تطالب بمنع "يوسف زيدان" من الظهور الإعلامي 

و من جانبها قالت نشوى الديب، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن "يوسف زيدان" يوم بعد يوم يساهم بالفعل في تزييف الحقائق،  وأرائه تصب في مصلحة الكيان الصهيوني في الاستيلاء على القدس .

و تابعت قائلة "مثل هذه الأراء المشككة في القدس.. تجعل هناك علامات استفهام كبيرة توضع بجوار اسم "زيدان" و على الجهات المعنية أن تبحث ما خلفه ".

و طالبت بضرورة وقف استضافته بأية القنوات الإعلامية، لما يبثه من أراء هدامة و مفتتة للأفكار الوطنية، موضحة أن تصريحاته عن "القدس و المسجد الأقصى" تدعم الكيان الصهيوني ضد العرب و المسلمين و يشكك في أملاكهم و تاريخهم و ديانتهم .

و أوضحت أن زيدان  له أكثر من التصريحات المسيئة عن الأزهر، وهو الذي خرج منه العلماء المنتمين لمختلف دول العالم، و هو منارة مصر و دائما ما يمثل قوة لا يمكن إنكارها.

اليوم السابع

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