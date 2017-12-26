طريقة جديدة لتأخير الشيخوخة

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وأظهرت الدراسة التي أجراها العلماء الأمريكيون أنّ زيادة نشاط الجين المسؤول عن تنظيم عملية التمثيل الغذائي للكالسيوم في الخلايا العصبية بالدماغ تؤدي إلى إستعادة الخلايا العصبية لوظائفها الحيوية بشكل ممتاز وتمنع التغيرات المرتبطة بالتقدم في العمر لدى الثدييات أما إنخفاضه فهو الذي يسبّب الشيخوخة.

وبناءاً على هذا الإستنتاج، قام العلماء بإدخال الحمض النووي اللازم عبر الفيروسات إلى أدمغة جرذان بأعمار مختلفة فإزداد تمثيل الكالسيوم للخلايا العصبية بمنطقة "الحُصَين" في أدمغتهم ومن ثم فإنّ تنشيط الأدمغة بهذا الجين جعل القوارض تحلّ مسائل معقدة كالخروج من المتاهات.

تُحوّل المعلومات من الذاكرة قصيرة الأمد إلى الذاكرة طويلة الأمد من خلال الحصين وهو جزء من الدماغ على شكل الذيل المنحني لحصان البحر ولهذا سُمّي بالحصين ويوجد في الفص الصدغي وتتلاقى فيه المعلومات كلّها التي تُرجمت في الباحات الحسيّة في القشرة المخيّة وهي الباحات البصرية والسمعية والحسية وغيرها ويرسلها بعدها من جديد إلى الباحات الحسية التي جاءت منها وبهذا يكون مركزاً لتصنيف المعلومات الحسية ومقارنتها مع المخزّنة فيه.

وكانت دراسات أمريكية عدة تناولت طرق درء الشيخوخة، وجد الباحثون خلالها أنّ الفطر يحارب الشيخوخة لإحتوائه على مضادات أكسدة بنسبة عالية جداً ما يجعله مصدراً غذائياً للمحافظة على الشباب ومكافحة الشيخوخة.

ويُجمع الخبراء والباحثون على أنّه لا يمكن تفادي الشيخوخة أبداً ولكن يمكن تأخيرها أو علاج آثارها وأعراضها حتى مرحلة معينة.

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