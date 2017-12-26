ألمانيا لا ترى تركيا وأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي في المستقبل المنظور

العالم- اوروبا

وقال غابرييل في حديث لمجموعة "فونكي" الإعلامية نشر الثلاثاء، إنه يدعو إلى إيجاد "أشكال بديلة للتعاون الأوثق" مع هذين البلدين.

ويرى الوزير الألماني، أنه إذا تمكنت بروكسل من التوصل إلى اتفاق معقول لترتيب العلاقات مع لندن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن ذلك قد يمثل نموذجا جديدا للتعاون مع دول أخرى، بما فيها أوكرانيا وتركيا.

وبشأن العلاقات مع تركيا أشار غابرييل إلى إمكانية إقامة اتحاد جمركي أوثق بين الاتحاد الأوروبي وهذا البلد في المستقبل، مضيفا أن ذلك غير ممكن ما لم يتغير الوضع في تركيا.

وتأتي هذه التصريحات لوزير الخارجية الألماني على خلفية تدهور العلاقات بين برلين وأنقرة بعد اعتقال أكثر من 50 مواطنا ألمانيا في تركيا، تتهمهم السلطات التركية بأنهم على صلة بمنظمات إرهابية، وبالتورط في تنظيم محاولة الانقلاب في تركيا.

المصدر: "تاس"