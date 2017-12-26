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باحث ايراني يبتكر منظومة انذار مبكر لمستويات اضرار الزلزال

باحث ايراني يبتكر منظومة انذار مبكر لمستويات اضرار الزلزال
الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٩:٥١ بتوقيت غرينتش

صنع الباحث الايراني علي سيف بور منظومة انذار مبكر لمستويات اضرار الزلازل حيث يمكنها ارسال اشارات التحذير في غضون 4.5 الى 22 ثانية اثر وقوع زلزال في منطقة ما وارساله الى المناطق المحتملة بوقوع زلزال لاحق.

العالمإيران

وقال سيف بور، في تصريح صحفي، انه سيتم ازاحة الستار عن منظومة ادارة الازمات قريبا.

واشار الى انه يعمل في شركة معرفية ناشطة في مجال وضع تصاميم وانتاج منظومات واجهزة تسجيل جيوفيزيائي في ايران، موضحا ان الهدف الابتدائي لتأسيس الشركة يتمثل بتأمين معدات واجهزة رصد الزلازل محليا حيث تم تنفيذ خطوات جيدة في هذا المجال خلال الاعوام الاخيرة.

ونوه هذا الباحث الى الزلازل التي ضربت البلاد مؤخرا، وقدرات الشركة في تصنيع اجهزة رصد وتسجيل الزلازل والتنبؤ والتحذير من الزلازل المستقبلية، مبينا انه من بين المواضيع المبتكرة مدى سلامة المباني بعد وقوع الزلزال بحيث انه يمكن منح الرخصة في امكانية الاستفادة من المبنى المتضرر بالزلزال أم لا بفضل استخدام المنظومة الجديدة.

واوضح، كما تم وضع تصميم لجهاز انذار مبكر لوقوع الزلزال للمرة  الاولى حيث يتم اطلاع الاشخاص على مدى تخريبه في المنطقة المشمولة بوقوعه.

ولفت الى ان وقوع زلزال ما يكون مصحوبا بموجتين متتاليتين هما P و Sحيث ان جهاز الانذار المبكر يمكنه ارسال اشارات من مسافة 20 كيلومتر على مدى 4.5 الى 22 ثانية الى مسافة 70 كيلومتر.

ونوه الى انه بفضل هذه التقنية يمكن ارسال التحذيرات الى المتواجدين في المباني قبل وصول الامواج المدمرة للخروج منها بسرعة.

واشار الى ان هذا الجهاز لامثيل له وان الشركة تنشط في هذا المجال منذ عشرين عاما.

المصدر: وكالة فارس

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