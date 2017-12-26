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مصادر فلسطينية: مواجهات واسعة تتواصل الآن في بلدة يعبد جنوب جنين بالضفة ووقوع اصابات في صفوف الفلسطينيين
مصادر عراقية: رئيس برلمان منطقة كردستان يعلن رسميا استقالته من منصبه
مصادر عراقية: رئيس برلمان منطقة كردستان يعلن رسميا إستقالته من منصبه
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مصادر عراقية: انطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب داعش جنوب ديالى وصولا الى حدود بغداد
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مصادر عراقية: انطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب داعش جنوب ديالى وصولا الى حدود بغداد

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

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