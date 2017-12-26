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مصادر فلسطينية:قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع رئيس أكاديمية الأقصى الشيخ ناجح بكيرات من دخول المسجد الأقصى المبارك
وزير الدفاع الروسي: موسكو بدأت بتشكيل مجموعة قوات دائمة في طرطوس وحميميم بسوريا
مصادر فلسطينية: مواجهات واسعة تتواصل الآن في بلدة يعبد جنوب جنين بالضفة ووقوع اصابات في صفوف الفلسطينيين
مصادر عراقية: رئيس برلمان منطقة كردستان يعلن رسميا استقالته من منصبه
مصادر عراقية: رئيس برلمان منطقة كردستان يعلن رسميا إستقالته من منصبه
مصادر يمنية: تحليق مكثف لطيران العدوان يحول دون إسعاف المصابين واخلاء الضحايا بعد قصفه سوقا بمنطقة الحيمة في تعز
مصادر عراقية: انطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب داعش جنوب ديالى وصولا الى حدود بغداد
مصادر فلسطينية: توغل محدود لآليات قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق جباليا بشمال قطاع غزة
بوغدانوف: مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي يجب أن يعقد برعاية الأمم المتحدة
أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام: ايران تمتلك اكبر منظومة استخبارية في غرب آسيا وقد تغلغلنا في عمق داعش
مصادر يمنية: تحليق مكثف لطيران العدوان يحول دون إسعاف المصابين واخلاء الضحايا بعد قصفه سوقا بمنطقة الحيمة في تعز
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش
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