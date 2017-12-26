"داعش" يعلن في بيان عن "عودة قريبة" للبغدادي!

العالم - العراق

ونقلت الصحيفة السعودية عن مصادر امنية قولها، ان "تنظيم داعش تبنى الهجوم على مدير شرطة منطقة الشريعة التابعة إلى ناحية الزاب العقيد فاضل السبعاوي، واغتيال شيخ عشيرة الجحيشات والقيادي في الحشد العشائري وليد نوري الجحيشي في العراق".



وأفادت مصادر أمنية في كركوك بأن السبعاوي قتل مع خمسة من مرافقيه بينهم ابنه عقب هجوم شنه مسلحون جنوب غربي كركوك، فيما هاجم مسلحون الجحيشي وزوجته وابنهما على طريق الحويجة قادماً من مدينة الموصل، وأسفر الهجوم عن مقتل الثلاثة.

وتابعت الصحيفة ان "تنظيم داعش أصدر بيان نصرة المستضعفين فيه اعترف فيه بإعدام الشيخ الجحيشي وزوجته وابنه والعقيد السبعاوي ومرافقيه"، مشيرة الى ان "التنظيم أعلن في بيانه عن عودة زعيمه أبو بكر البغدادي قريبا".



يذكر ان القوات العراقية تمكنت خلال الفترة الماضية من تحرير كامل الاراضي العراقية من سيطرة تنظيم "داعش"، الذي تكبد خسائر فادحة في ارواح والمعدات، فيما حذر مسؤولون بالحكومة من قيام التنظيم بعمليات تفجير وقتل كرد فعل على هزائمه المتلاحقة.

السومرية نيوز

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