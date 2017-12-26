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الدول الاقليمية ناقشت في إسلام آباد التعاون الأمني بهدف مكافحة الإرهاب

الدول الاقليمية ناقشت في إسلام آباد التعاون الأمني بهدف مكافحة الإرهاب
الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش

قال رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني ان رؤساء برلمانات الدول الست المشاركة في مؤتمر اسلام آباد حول مكافحة الارهاب، ناقشوا التعاون الامني والاستخباري فيما بينهم وبهدف التصدي لظاهرة الارهاب.

العالم - إيران

وقال لاريجاني وفي تصريح له مساء أمس الاثنين بطهران، بعد عودته من اسلام اباد حيث شارك في مؤتمر "دراسة سبل وتحديات مكافحة الإرهاب ودور التعاون الاقليمي" ، قال ان الفوضي التي تعمّ المنطقة شهد خلال العقود الاخيرة منحى تصاعديا؛ مبينا ان المصدر الرئيسي لهذه الاضطرابات واضح؛ وعليه عقد مؤتمر في باكستان مع دول المنطقة لاتخاذ التدابير اللازمة بهدف مكافحة الارهاب.

وحول الدول المشاركة في هذا المؤتمر، أشار لاريجاني الى 6 بلدان اقليمية وهي ايران وروسيا والصين وتركيا وافغانستان وباكستان؛ مردفا ان رؤساء برلمانات هذه الدول ناقشوا وجهات النظر المختلفة وصولا الى صيغة مشتركة في الابعاد الامنية وتبادل المعلومات والاستفادة من الخبرات السابقة.

واضاف، كما طرحت بعض الامور لايجاد التناغم بين دول المنطقة لتوظيف الاستثمارات، وفي سياق تنمية العلاقات الاقتصادية لمعالجة الفقر والتقدم عبر المشاريع الكبري القائمة.

واكد رئيس مجلس الشوري الاسلامي، انه وفي حال تعزيز الارادات سيتحقق السلام والاستقرار في المنطقة؛ مضيفا انه صدر في ختام المؤتمر بيان يجعل النتائج ملموسة أكثر، وتقرر عقد المؤتمر القادم في طهران خلال العام القادم.

واشار لاريجاني الي لقاءاته الثنائية علي هامش المؤتمر ومنها مع نظيره الروسي حيث تم البحث بشان متابعة مشاريع سكك الحديد والطاقة بين البلدين، لافتا الي تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة المشاريع.

كما نوه الي لقائه بنظيره الباكستاني للبحث في مجالات التعاون بين البلدين؛ مصرحا انه كانت هنالك بعض العقبات الا انه تم الاخذ بنظر الاعتبار آليات لحلها وتسويتها عبر عقد العديد من الجلسات.

وتابع، ان الدول الاخري كانت موافقة ايضا بشان التعاون الاقتصادي؛ مشيرا الى ان العلاقات السياسية مع باكستان وروسيا وتركيا والصين عالية المستوي اجمالا وهنالك مشاورات في مختلف المستويات، وفي ضوء التعقيدات القائمة داخل المنطقة فان تعاون هذه الدول يمكن ان يكون مفيدا.

المصدر: ارنا + تسنيم

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