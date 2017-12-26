كيهان: امريكا تخصص مبلغ 400 مليون دولار للارهابيين بسوريا

وأبرزت صحيفة اطلاعات "عام 2017 هو الاسوأ لأطفال اليمن بسبب الحرب السعودية" وعنونت صحيفة جوان" احتمال انسحاب الاردن من التحالف السعودي باليمن بات مطروحاً" و نقرأ في صحيفة آرمان "كوريا الشمالية تحذر من العقوبات الدولية الجديدة ...اعلام حرب" ومن صحيفة رسالت"هجمات صاروخية سعودية تستهدف المناطق السكنية في شمال صنعاء" و عنونت صحيفة قدس "مصر تشترط عدم تدخل تركيا في شؤونها لاعادة العلاقات".

وجاء صحيفة جام جام في افتتاحيتها "400 مليون دلار لدعم اطراد سوريا" و نقرأ: يبدو واضحاً من تخصيص ترامب ميزانية قدرها 400 مليون دولار في لائحة الميزانية الامريكية العامة لعام 2018 لدعم و تسليح اكراد سوريا، ان هدفه تقطيع اوصال سوريا...