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مصادر يمنية: مستشفيات محافظة تعز تستقبل اعداد كبيرة من الضحايا سقطوا بغارات العدوان على سوق شعبي بمديرية التعزية
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كيهان: امريكا تخصص مبلغ 400 مليون دولار للارهابيين بسوريا

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

أبرز ما تناوله الصحف الايرانية في افتتاحيتها و تعليقاتها و تقاريها الخاصة بدايتنا هي كلعادة مع أبرز عناوين هذه الصحف:

وأبرزت صحيفة اطلاعات "عام 2017 هو الاسوأ لأطفال اليمن بسبب الحرب السعودية" وعنونت صحيفة جوان" احتمال انسحاب الاردن من التحالف السعودي باليمن بات مطروحاً" و نقرأ في صحيفة آرمان "كوريا الشمالية تحذر من العقوبات الدولية الجديدة ...اعلام حرب" ومن صحيفة رسالت"هجمات صاروخية سعودية تستهدف المناطق السكنية في شمال صنعاء" و عنونت صحيفة قدس "مصر تشترط عدم تدخل تركيا في شؤونها لاعادة العلاقات".

وجاء صحيفة جام جام في افتتاحيتها "400 مليون دلار لدعم اطراد سوريا" و نقرأ: يبدو واضحاً من تخصيص ترامب ميزانية قدرها 400 مليون دولار في لائحة الميزانية الامريكية العامة لعام 2018 لدعم و تسليح اكراد سوريا، ان هدفه تقطيع اوصال سوريا...

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