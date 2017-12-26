البث المباشر
مصادر فلسطينية: الاحتلال يقتحم مخيم عايدة شمال بيت لحم وينفذ حملة مداهمات لمنازل المواطنين ويعتقل عددا من الشبان
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى
مصادر فلسطينية: الاحتلال يقتحم مدينة دورا جنوب الخليل
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في بلدة عزون شرق قلقيلية
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة رمانة قضاء جنين
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة نحالين غربي بيت لحم
مراسلة العالم: شبان فلسطينيون يستهدفون قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة في بلدة عين قينيا غرب رام الله
مصادر يمنية: استشهاد 6 مزارعين إثر غارة لطيران العدوان استهدفتهم في مزرعة شرق القطابة بمديرية الخوخة بالحديدة
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرام شمال القدس المحتلة
مراسل العالم:معلومات عن طلب مسلحي بيت جن مهلة لاتخاذ قرار حول خروجهم لإدلب تزامنا مع دخول الجيش السوري للمزارع

إيران.. انشاء محطات جديدة لتوليد أكثر من الفي ميغاواط من الكهرباء هذا العام

إيران.. انشاء محطات جديدة لتوليد أكثر من الفي ميغاواط من الكهرباء هذا العام
الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ١١:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعلن مساعد رئيس شركة إنتاج الكهرباء من الطاقة الحرارية، عن بدء العمليات التنفيذية لإنشاء محطات جديدة لتوليد أكثر من ألفي ميغاواط من الطاقة الكهربائية منذ بداية العام الإيراني (21 مارس 2017) وحتى الان.

العالم - إيران

وأوضح "حميدرضا عظيمي" أن شركة توليد الكهرباء من الطاقة الحرارية، كُلفت ووفقا لبرنامج الاقتصاد المقاوم للعام الحالي، بإجراء العمليات التنفيذية لبناء محطات من قبل القطاعين الخاص والحكومي لتوليد الفي ميغاواط من الطاقة الكهربائية.

وأشار عظيمي إلى وضع حجر الأساس هذا العام لبناء المحطة التركيبية «افق» في زاهدان (شرق) وتدشين وحدتين بقدرة 25 ميغاواط في مازندران (شمال) وبدء العمليات التنفيذية لمحطة زرند التركيبية في كرمان.

كما اشار الى بدء العمليات التنفيذية هذا العام لانجاز المحطة التركيبية في انديمشك جنوب البلاد من قبل القطاع الخاص والتي تعتبر من محطات فئة (F) وعقد انشاء محطة لتوليد 5 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهربائية.

مساعد وزير الطاقة لشؤون الكهرباء «هوشنك فلاحتيان» كان قد أعلن سابقا عن انطلاق عمليات بناء محطات جديدة بطاقة 3 آلاف و500 ميغاواط وتدشينها قبل صيف العام القادم 2018.

المصدر: وكالة إرنا

216

روابط ذات صلة

 ايران تصدّر اكثر من 3 اضعاف وارداتها من الكهرباء

معرض الكهرباء الايراني ينطلق في طهران بمشاركة 768 شركة

310 شركات اجنبية تشارك في معرض صناعة الكهرباء في ايران

طاقة توليد الكهرباء في ايران سترتفع الي 80 الف ميغاواط

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

ايران تدعم استثمارات تركيا بمجال الطرق وسكك الحديد

أمر ملكي جديد بشأن النيابة العامة السعودية

وفد منطقة كردستان يلتقي بالمسئولين العراقيين في بغداد

قتلی وجرحی مدنيين في غارة سعودية علی سوق شعبي

طفل يمني استشهد بغارة سعودية خلال ذهابه للمدرسة

القدس لم تکن ولن تکون شأنا داخليا اسرائيليا

روبوت جديد قد يُحدث إنقلاباً في أهرامات الجيزة

مرتزقة العدوان السعودي تتكبد خسائر كببرة بالجوف

القوات اليمنية تشن هجوماً علی مرتزقة العدوان بمأرب

رضائي: الاستخبارات الايرانية تغلغلت في عمق "داعش"

لماذا أوقف الجيش السوري عملياته في ريف دمشق الجنوبي الغربي؟

أمين عام الاتحاد العالمي للاثوريين: "المسيحيون في إيران لا يحتاجون إلى شفقة دعاة حقوق الانسان"

مجلة تعليمية فرنسية تصدم "إسرائيل" بوصف هو الأول من نوعه في أوروبا

إيران.. انشاء محطات جديدة لتوليد أكثر من الفي ميغاواط من الكهرباء هذا العام

رئيس البرلمان الايراني: الدول الاقليمية ناقشت في إسلام آباد التعاون الأمني بهدف مكافحة الإرهاب

عامان على مقتل زهران علوش.. كل شيء أصبح أفضل

مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والاحتلال في قلقيلية شمال الضفة

ما الصلة بين "مخيم الركبان" وجماعة "داعش"؟

معارك سوريا تجعل "لواء القدس" قوة جبارة

ابو مرزوق يرد بتغريدة على بلطجة عضو الكنيست بحق الاسرى

الأکثر مشاهدة