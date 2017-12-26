إيران.. انشاء محطات جديدة لتوليد أكثر من الفي ميغاواط من الكهرباء هذا العام

العالم - إيران

وأوضح "حميدرضا عظيمي" أن شركة توليد الكهرباء من الطاقة الحرارية، كُلفت ووفقا لبرنامج الاقتصاد المقاوم للعام الحالي، بإجراء العمليات التنفيذية لبناء محطات من قبل القطاعين الخاص والحكومي لتوليد الفي ميغاواط من الطاقة الكهربائية.

وأشار عظيمي إلى وضع حجر الأساس هذا العام لبناء المحطة التركيبية «افق» في زاهدان (شرق) وتدشين وحدتين بقدرة 25 ميغاواط في مازندران (شمال) وبدء العمليات التنفيذية لمحطة زرند التركيبية في كرمان.

كما اشار الى بدء العمليات التنفيذية هذا العام لانجاز المحطة التركيبية في انديمشك جنوب البلاد من قبل القطاع الخاص والتي تعتبر من محطات فئة (F) وعقد انشاء محطة لتوليد 5 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهربائية.

مساعد وزير الطاقة لشؤون الكهرباء «هوشنك فلاحتيان» كان قد أعلن سابقا عن انطلاق عمليات بناء محطات جديدة بطاقة 3 آلاف و500 ميغاواط وتدشينها قبل صيف العام القادم 2018.

المصدر: وكالة إرنا

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