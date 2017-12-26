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مجلة تعليمية فرنسية تصدم "إسرائيل" بوصف هو الأول من نوعه في أوروبا

مجلة تعليمية فرنسية تصدم
الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ١١:٣٣ بتوقيت غرينتش

اعتبرت مجلة Youpi الفرنسية التعليمية للأطفال أن إسرائيل كيان لا تعترف جميع الدول بشرعيته وتشبه كوريا الشمالية، مما أصاب السفيرة الإسرائيلية لدى باريس أليزا بن نون بـ"الصدمة".

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت قناة i24news عن المجلة، يوجد في العالم 197 بلدا تمثل دولا حاصلة على الاعتراف وبينها فرنسا وألمانيا والجزائر، كما يوجد في العالم "كيانات" لا تعترف بها جميع الدول وبينها إسرائيل وكوريا الشمالية.

السفيرة الإسرائيلية، وفي أول رد رسمي من تل أبيب على ما ورد في مجلة الأطفال الفرنسية، اعتبرت ما كتبته المجلة "تأجيجا للمشاعر المعادية للسامية".

ومن جهته دعا فرانسيس خليفة رئيس مجلس المنظمات اليهودية الفرنسية، المجلة الى "إعادة نظر سياسية"، مذكّرا باعتراف الأمم المتحدة بإسرائيل سنة 1948 دولة مستقلة، وبعث برسالة إلى الجهات المسؤولة عن إصدارها طالبها فيها بتصحيح ما وصفه بـ"الخطأ الوارد"، وإعداد مادة تعرّف بإسرائيل في عدد المجلة المقبل.

السومرية نيوز

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