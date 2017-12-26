مسكو: مئات من المدربين الأمريكيين والكنديين يعملون حاليا في أوكرانيا

العالم- اوروبا

وبحسب سبوتنيك، قال كاراسين: "في الوقت الحالي يعمل في أوكرانيا بضع مئات من المدربين العسكريين الأمريكيين والكنديين الذين يعتبرهم الأوكرانيون بمثابة مشاركين في الحرب الأهلية غير المعلن عنها جنوب شرقي البلاد".

وفي وقت سابق، أدرجت الحكومة الكندية أوكرانيا في قائمة البلدان التي يسمح فيها للمصانع الكندية ببيع الأسلحة.

وذكرت وكالة أنباء Associated Press، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب وافقت على خطة تزويد أوكرانيا "بالأسلحة الفتاكة" بما فيها الصواريخ المضادة للدبابات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية هيذر نويرت أن واشنطن قررت تزويد اوكرانيا بالاسلحة الدفاعية لضمان حماية سلامتها الاقليمية وسيادتها.