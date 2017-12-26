رضائي: الاستخبارات الايرانية تغلغلت في عمق "داعش"

العالم - إيران

وفي تصريح ادلى به اليوم الثلاثاء لمناسبة ذكرى تاسيس قوات الحفاظ على أمن الطيران قال القائد الاسبق لقوات حرس الثورة الاسلامية، ان الاستخبارات الايرانية اليوم هي اقوى الاستخبارات في منطقة الشرق الاوسط وبعد نشر اسرار ووثائق داعش مستقبلا سيتبين اننا كنا قد تغلغلنا في عمق داعش ولم نكن فقط نقاتل هذا التنظيم في الحدود او في سوريا والعراق.

واضاف، انه في وقت ما كنا نحقق امننا واقتدارنا في الداخل الا ان هذا الامن يتم توفيره الان خارج الحدود وفي المنطقة ونحن نقاتل الارهابيين خارج الحدود، ذلك لان امننا مرتبط بامن المنطقة.

وتابع رضائي، ان الاقتدار قد عاد اليوم الى العراق وسوريا وسيعود الى فلسطين ايضا وسيكتمل امن واقتدار المنطقة بمحورية ايران.

واشار رضائي الى مسالة قيام قوات حرس الثورة بمهمة الحفاظ على امن الطائرات بدءا من ثمانينات القرن الماضي بعد الامر الصادر من الامام الخميني (رض) وقال، انه وبعد البدء بهذا العمل تمت خلال فترة قصيرة احباط 8 محاولات لاختطاف الطائرات.

ونوه الى عملية احباط محاولة اختطاف لاحدى الطائرات في سماء اصفهان حيث وقع اشتباك عنيف بين الخاطفين وقوات حرس الثورة المكلفة بالحفاظ على امن الطائرة، وخلالها تمكن احد كوادرنا وهو جريح ممدد على ارضية الطائرة باطلاق النار على قلب الخاطف ما ادى الى احباط العملية وهبوط الطائرة بسلام في مطار اصفهان.

واكد رضائي، ان المسؤولية الملقاة اليوم على عاتق المسؤولين جسيمة جدا وان امننا واقتدارنا اليوم قد وفرا الاجواء لنحقق التقدم في سائر المجالات الاقتصادية والثقافية والصناعية وغيرها.

المصدر: وكالة فارس

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