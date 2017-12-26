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ثورة طبية في ايران.. منظومة نانوية لنقل الدواء والجينات للخلايا السرطانية

ثورة طبية في ايران.. منظومة نانوية لنقل الدواء والجينات للخلايا السرطانية
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

نجح باحثون من جامعة طهران في تصنيع منظومة نانوية ذكية لنقل الدواء والجينات الى الخلايا السرطانية في العظام معا.

العالم - إيران

ويتم تنفيذ المشروع باشراف الاستاذ قاسم عمو عابديني بمشاركة مركز ابحاث التقنيات الحديثة في هندسة العلوم الحيوية بجامعة طهران وبالتعاون مع جامعة امستردام.

وتقوم المنظومات النانوية على تكنولوجيا النانو، تكنولوجيا الجينوميات، بروتيوميكس والطب الشخصي لعلاج الخلايا السرطانية.

وقد تم وضع تصميم وتحسين منظومة ليبوزوم النانوية والدواء والجينات وطريقة الاستهداف في جامعة طهران وتصميم الجين وتصنيع تركيب الببتيد في جامعة أمستردام في هولندا. ولاتزال نتائج هذا المشروع تجتاز مرحلة التجارب على الحيوانات، والتي تستمر الى جانب اجراء بعض التجارب على الانسان لعدة سنوات.

ويعد هذا المشروع اطروحة لنيل درجة الدكتوراه للطالبة في قسم تقنية النانو الحيوية فاطمة حقير السادات بجامعة العلوم والتقنيات الحديثة باشراف قاسم عموعابديني وتيمور فروانفر ومحمد حسين شيخها واستشارة ماركو هلدر وبهروز زنديه دوالبي وجواد محمد نجاد واعضاء لجنة التحكيم مهدي كلانتر وعظيم اكبر زاده وحسين علي رضائيان ومهدي رهائي وتم الدفاع عن الاطروحة في كلية العلوم والتقنيات الحديثة في الجامعة بحضور السفير الهولندي في طهران.

المصدر: وكالة فارس

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