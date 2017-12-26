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الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على كتيبة الدفاع الجوي المهجورة وتل الاسود شرق قرية ابو دالي بريف حماه الشمالي الشرقي
مصادر يمنية: أشلاء الضحايا تناثرت على مسافة 300 متر من مكان غارات العدوان في سوق شهرة بتعز ومعظمها غير قابل للتعرف
مصادر يمنية: أكثر من 50 شهيدا وجريحا استقبلتهم مستشفيات محافظة تعز إثر غارات العدوان على سوق شعبي بمديرية التعزية
مصادر فلسطينية: إصابات واعتقالات في مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في نقاط التماس بالخليل جنوبي الضفة
مصادر يمنية:مستشفيات محافظة تعز تستقبل اعدادا كبيرة من الضحايا سقطوا بغارات العدوان على سوق شعبي بمديرية التعزية
مصادر يمنية: مستشفيات محافظة تعز تستقبل اعداد كبيرة من الضحايا سقطوا بغارات العدوان على سوق شعبي بمديرية التعزية
مراسل العالم:مسلحو"النصرة"بريف دمشق الجنوبي الغربي يرضخون للدخول بمفاوضات لترحيلهم إلى إدلب ودرعا
مراسل العالم:عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين كحصيلة أولية لغارات العدوان السعودي على سوق شهرة الشعبي بتعز
مراسل العالم:مسلحو "النصرة"والفصائل المرتبطة بها يستسلمون في محور مغر المير مزرعة بيت جن بريف دمشق الجنوبي الغربي
مصادر فلسطينية:قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع رئيس أكاديمية الأقصى الشيخ ناجح بكيرات من دخول المسجد الأقصى المبارك
مراسل العالم:عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين كحصيلة أولية لغارات العدوان السعودي على سوق شهرة الشعبي بتعز
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش
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