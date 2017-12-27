الملك الأردني يشارك بتدريبات عسكرية + فيديو

العالم - الاردن

وكان الملك عبد الله الثاني بالزي العسكري الكامل في عملية تدريب تنفذها فرقة المهام الخاصة في الجيش الأردني.

وفي اللقطات كان الملك يصافح أحد الضباط ثم يتناول بندقية رشاشة ويشارك في تدريبات عملية بدت كالتصدي لمجموعة معادية متحصنة.

وشاركت في التدريبات المذكورة طائرات حربية، بما في ذلك المروحيات وكذلك المدرعات والدبابات وبطاريات المدفعية.

وخلال التدريب ظهر الملك عبد الله راكضا في مهمة تقديم الإسناد الناري للقوة المهاجمة وضمان تغطيتها خلال استهداف مواقع الخصم.

تجدر الإشارة إلى أن الملك عبد الله الثاني من العسكريين المحترفين، ويشارك بشكل دوري في المناورات العسكرية التي ينفذها جيش بلاده.

وكان قد التحق بالجيش الأردني برتبة ملازم أول وتدرج في سلم الرتب العسكرية وتابع تحصيله العلمي خارج البلاد وشارك في العديد من الدورات العسكرية الخارجية وهو يحمل عدة أوسمة عسكرية.

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