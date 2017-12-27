حجم الدين العالمي يقدر بـ 63 ترليون دولار.. فما هي حصص الدول؟

العالم- اوروبا

وتعد اليابان من بين أكثر الدول مديونية في العالم، حيث يبلغ حجم ديونها حوالي 11.8 ترليون دولار، فيما تعتبر ديون الولايات المتحدة الأكبر من حيث القيمة، حيث تقارب 20 ترليون دولار، وهي تساوي من حيث نسبة قيمتها إلى الناتج المحلي الأميركي 107.1%.

وفيما، يلي جدول يظهر أكبر 5 دول في العالم من حيث حجم الدين الحكومي، وتشكل ديون هذه الدول الخمسة مجتمعة 66% من ديون العالم:

وعند إجراء المقارنة من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي، تحتل اليابان المرتبة الأولى، تليها اليونان. واللافت في التقرير إلى أن حجم ديون الدول العربية ضئيل جدا، ولا يصل حتى إلى حجم مديونية دولة أوروبية صغيرة مثل اليونان

المصدر: "فيجوال كابيتال ايست"