القسام للاحتلال: لتكن عندكم الجرأة لفك أسراكم بدلاً من الاستقواء على النساء

العالم - فلسطين

وقال أبو عبيدة الناطق باسم القسام: "نقول للعدو: بدلا من الخسة والزج بسفهائكم ليمارسوا أفعالا صبيانية تارة، ودفع عائلات الجنود المضللة تارة ليجتروا ما لقنتموهم من روايات استغفلتموهم بها، لتكن لديكم الجرأة لفتح هذا الملف في المكان المناسب ولتحلوا المسألة بشجاعة بدلاً من الاستقواء على النساء".

وأضاف أبو عبيدة في تغريدات له على حسابه على تويتر: "أدخلتم جنودكم غزة في معركة وتركتموهم للمجهول وبدلا من مواجهة الحقيقة والتصرف بشرف ورجولة اخترتم طريق الجبناء تنصلا من مسؤولياتكم وهروبا من دفع الثمن".

وأكد على أن فجر الحرية للأسرى آت، قائلاً: "لكننا نطمئن أسرانا الأبطال وعائلاتهم الصابرة بأن عنجهية الاحتلال مصيرها السقوط وفجر الحرية آت لا محالة".

وختم أبو عبيدة تغريداته بوسم #حكومتكم_تكذب، باللغتين العربية والعبرية.

103-104