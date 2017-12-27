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السلام المفقود بذكرى المولد" و"العدالة المسحوقة لقضاء البحرين

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

ذكرى ميلاد السيد المسيح (عليه السلم).. المناسبة والسلام المفقود" و"القضاء العسكري في البحرين.. والعدالة المسحوقة"

تستعرض نشرة بانوراما لهذه الليلة الملفين التاليين: 

في الملف الاول لبانوراما الليلة.. ومن السلام المجروح اطلق بابا الفاتيكان فرنسيس الاول رسالتَه الميلادية بمناسبة ولادة السيد المسبح عليه السلام.. ومن رزوح المدينة المقدسة تحت قرارات التهويد الاميركية الاسرائيلية انطلقت مواقفُه،لتصل الى اوضاع اطفال اليمن والعراق وسوريا بظل الحروب التي تشهدها هذه البلدان.. فمن يُحاسِب دولا وقادة مسيحيين يؤججون نار الفتن والحروب في المنطقة، والعالم ،واين خطاب البابا من تلك الوقائع؟

في ملف بانوراما الثاني .. أدانت منظمات حقوقية الاحكام الجائرة التي أصدرتْها المحكمة العسكرية في البحرين ضد مدنيين حيث اصدرت احكاما بإعدام ستة منهم، وسَجْنِهم خمسة عَشَر عاما مع إسقاط الجنسية عنهم.

كما قضت بالسَجْن سبع سنوات بحق سبعة متهمين مع إسقاط جنسيتِهم بمزاعم تشكيل خلية مسلحة وارتكاب أعمال إرهابية.

منتدى البحرين لحقوق الانسان اعتبر صدور الاحكام يوما اسود في تاريخ العدالة في البحرين. 

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