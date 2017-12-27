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حيل فعالة للتخلص من إلتهاب الحلق!

حيل فعالة للتخلص من إلتهاب الحلق!
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

مع بداية فصل الشتاء، يبدأ التهاب الحلق وعلامات التعرض لعدوى بكتيرية أو فيروسية، متسببة بآلام حادة، ولكن ما لا تعلمونه انه يمكن علاج هذا الالتهاب بعيداً عن الأدوية وبأمور موجودة في كل منزل.

ونشر موقع "هيلث لاين" تقريراً تضمن أفضل الطرق المنزلية للسيطرة على التهابات الحلق، وفقًا لأحدث الدراسات العلمية، تعرفوا اليها:

-العسل: يهدئ العسل من السعال وآلام الحلق بفضل ما يحتويه من عناصر غذائية مهمة، وهو من الأطعمة التي لها فوائد كثيرة تضيف للجسم ما يحتاجه من عناصر غذائية ضرورية.

-المياه المالحة: تساعد الغرغرة بالماء الدافئ مخلوطاً بالملح على تهدئة التهاب الحلق وقتل البكتيريا المسببة للالتهاب، على أن يتم ذلك كل 3 ساعات حتى زوال الآلام.

-شاي البابونج: يعتبر البابونج من المضادات الحيوية الجيدة للالتهاب، والأكسدة وله خصائص قابضة للأوعية الدموية، وقد أظهرت الدراسات أن استنشاق بخار البابونج يساعد في تخفيف أعراض البرد، بما في ذلك التهاب الحلق.

- المارشمللو: هي نوع من السكاكر المنتشرة مؤخراً، ولها آثار فعالة في تخفيف التهاب الحلق، ويمكن إضافتها إلى كوب من الماء المغلي، ويمكن شربه 2-3 مرات يومياً. لكن يجب على المصابين بمرض السكري استشارة الطبيب قبل تناولها، كونها تسبب اضطرابات في مستوى السكر بالدم.

-أوراق النعناع: يحتوي النعناع على مادة المنثول التي لها القدرة على فتح الشعب الهوائية وتخفيف آلام التهاب الحلق، وتخفيف السعال، وله خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة والفيروسات.

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