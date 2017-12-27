حيل فعالة للتخلص من إلتهاب الحلق!

ونشر موقع "هيلث لاين" تقريراً تضمن أفضل الطرق المنزلية للسيطرة على التهابات الحلق، وفقًا لأحدث الدراسات العلمية، تعرفوا اليها:

-العسل: يهدئ العسل من السعال وآلام الحلق بفضل ما يحتويه من عناصر غذائية مهمة، وهو من الأطعمة التي لها فوائد كثيرة تضيف للجسم ما يحتاجه من عناصر غذائية ضرورية.

-المياه المالحة: تساعد الغرغرة بالماء الدافئ مخلوطاً بالملح على تهدئة التهاب الحلق وقتل البكتيريا المسببة للالتهاب، على أن يتم ذلك كل 3 ساعات حتى زوال الآلام.

-شاي البابونج: يعتبر البابونج من المضادات الحيوية الجيدة للالتهاب، والأكسدة وله خصائص قابضة للأوعية الدموية، وقد أظهرت الدراسات أن استنشاق بخار البابونج يساعد في تخفيف أعراض البرد، بما في ذلك التهاب الحلق.

- المارشمللو: هي نوع من السكاكر المنتشرة مؤخراً، ولها آثار فعالة في تخفيف التهاب الحلق، ويمكن إضافتها إلى كوب من الماء المغلي، ويمكن شربه 2-3 مرات يومياً. لكن يجب على المصابين بمرض السكري استشارة الطبيب قبل تناولها، كونها تسبب اضطرابات في مستوى السكر بالدم.

-أوراق النعناع: يحتوي النعناع على مادة المنثول التي لها القدرة على فتح الشعب الهوائية وتخفيف آلام التهاب الحلق، وتخفيف السعال، وله خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة والفيروسات.

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