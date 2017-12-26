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الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧
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رابطة علماء اليمن:على أبناء اليمن الرد الحاسم الذي يكفل رد المعتدي عن عدوانه باستهداف كل إمكانياته وموارده وقواه الحيوية
رابطةعلماء اليمن:لا سبيل لردع المعتدين إلا بالنفير العام والتوجه للجبهات ورفدها بالمقاتلين وبالأموال التي تكفل تحقيق النصر
رابطةعلماء اليمن:استمرار العدوان يحتم على أبناء شعبنا الدفاع عن الأرض والعرض والوطن دون انتظار لما يسمى بالمجتمع الدولي
رابطة علماء اليمن: استمرار العدوان يحتم على كل فرد في الأمة القيام بدوره في جهاد أعداء الله وأعداء الدين وأعداء الإنسانية
رابطة علماء اليمن: المجازر البشعة التي يرتكبها العدوان انتهاك سافر لكل القيم والشرائع السماوية والمبادئ والقوانين الإنسانية
مفتي الديار اليمنية: الأمم المتحدة والمجتمع الدولي متواطئ أمام مايحدث من مجازر وعلينا التوجه إلى الجبهات
مراسل العالم : مفتي الديار اليمنية: الأمم المتحدة والمجتمع الدولي متواطئ أمام مايحدث من مجازر وعلينا التوجه إلى الجبهات
مصادر يمنية: أكثر من 100 شهيد وجريح في حصيلة غير نهائية باستهداف طيران دول العدوان لسوق شهرة بمديرية التعزية بتعز
الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على كتيبة الدفاع الجوي المهجورة وتل الاسود شرق قرية ابو دالي بريف حماه الشمالي الشرقي
مصادر يمنية: أشلاء الضحايا تناثرت على مسافة 300 متر من مكان غارات العدوان في سوق شهرة بتعز ومعظمها غير قابل للتعرف
مراسل العالم : مفتي الديار اليمنية: الأمم المتحدة والمجتمع الدولي متواطئ أمام مايحدث من مجازر وعلينا التوجه إلى الجبهات
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ - ١١:٠٥ بتوقيت غرينتش
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