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ولايتي: قرار منظمة التعاون الاسلامي يعارض موقف إيران حول القدس

ولايتي: قرار منظمة التعاون الاسلامي يعارض موقف إيران حول القدس
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

اعتبر الأمين العام للمجمع العالمي للصحوة الإسلامية علي أكبر ولايتي ان قرار منظمة التعاون الإسلامي لا يتطابق مع رؤية الجمهورية الإسلامية حول القدس ووحدة هذه المدينة بشقيها الشرقي والغربي تحت مظلة فلسطين.

العالم - إيران

وأشار الأمين العام للمجمع العالمي للصحوة الإسلامية علي أكبر ولايتي الى القرار الأخير الذي اتخذته منظمة التعاون الإسلامي مشيرا الى أن هذا القرار ليس ملزما حيث قسم القرار فلسطين الى قسمين بما يتعارض مع رؤية وموقف الجمهورية الإسلامية، وقال: "لقد اعتبر القرار القدس الشرقية عاصمة لفلسطين بينما تعتبر الجمهورية الإسلامية أن كل مدينة القدس تتعلّق بفلسطين. ليس لدينا جزئين للقدس وآخرين لفلسطين وقد أبدينا موقفنا هذ بكل وضوح".

وكشف ولايتي أن المجلس الأعلى للمجمع العالمي للصحوة الإسلامية سوف يجتمع في القريب العاجل لاتخاذ القرارات المناسبة مشيرا الى مشروع إقامة استفتاء في فلسطين المحتلة وقال: "هذا المشروع الذي طرحه قائد الثورة الإسلامية هو مهم للغاية، وما يهم اليوم هو الوقوف الى جانب الانتفاضة الفلسطينية لكي يعلم الطرف المقابل أنه لا سبيل الّا لإعطاء الشعب الفلسطيني والشعب الأصلي لفلسطين حقوقه في انتهاب دولته وحكومته التي يريد".

وحول أحاديث عن زيارة مرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس الى طهران، نفى ولايتي هذا الخبر قائلا: "إلى حد علمي، لم يتم اتخاذ قرار في البلاد بشأن زيارة محمود عباس".

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