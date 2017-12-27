البث المباشر
هيئة الأسرى والمحررين: الاحتلال يصعد من عمليات القمع والتنكيل بحق 59 أسيرة فلسطينية في معتقلي "الدامون والشارون"
مراسل العالم:سقوط مقاتلة سورية بريف حماة الشمالي نتيجة إصابتها من قبل العصابات الإرهابية المسلّحة واستشهاد الطيار
مصادر يمنية: طيران تحالف العدوان يرتكب جريمة جديدة باستهداف أسرة في مديرية التحيتا بالحديدة مخلفا 14 شهيدا
رابطة علماء اليمن:على أبناء اليمن الرد الحاسم الذي يكفل رد المعتدي عن عدوانه باستهداف كل إمكانياته وموارده وقواه الحيوية
رابطةعلماء اليمن:لا سبيل لردع المعتدين إلا بالنفير العام والتوجه للجبهات ورفدها بالمقاتلين وبالأموال التي تكفل تحقيق النصر
رابطةعلماء اليمن:استمرار العدوان يحتم على أبناء شعبنا الدفاع عن الأرض والعرض والوطن دون انتظار لما يسمى بالمجتمع الدولي
رابطة علماء اليمن: استمرار العدوان يحتم على كل فرد في الأمة القيام بدوره في جهاد أعداء الله وأعداء الدين وأعداء الإنسانية
رابطة علماء اليمن: المجازر البشعة التي يرتكبها العدوان انتهاك سافر لكل القيم والشرائع السماوية والمبادئ والقوانين الإنسانية
مفتي الديار اليمنية: الأمم المتحدة والمجتمع الدولي متواطئ أمام مايحدث من مجازر وعلينا التوجه إلى الجبهات
مراسل العالم : مفتي الديار اليمنية: الأمم المتحدة والمجتمع الدولي متواطئ أمام مايحدث من مجازر وعلينا التوجه إلى الجبهات

اليابان تبحث تجهيز حاملة طائرات لخدمة الشبح الأمريكية

اليابان تبحث تجهيز حاملة طائرات لخدمة الشبح الأمريكية
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

قالت مصادر حكومية يابانية، إن طوكيو تبحث تجهيز حاملة طائرات الهليكوبتر "إيزومو" حتى يمكن للطائرات الشبح الأمريكية من طراز (إف-35بي) الهبوط عليها.

العالم- أسيا و الباسفيك

وقالت ثلاثة مصادر حكومية مطلعة على الأمر إن "الحكومة اليابانية لا تستبعد احتمال شراء طائرات (إف-35بي) المقاتلة في المستقبل، والتي يمكنها الإقلاع والهبوط عموديا، وذلك في إطار بحث تجديد إيزومو".

وإيزومو هي أكبر سفينة حربية يابانية ويصل طولها إلى 248 مترا، وهي مصممة بحيث يمكن تجهيزها لحمل مقاتلات (إف-35بي).

إلا أن وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أونوديرا لم يؤكد صحة الأنباء بشأن "إيزمو"، قائلا، "الحكومة لا تتخذ أي خطوات ملموسة في سبيل تجهيز "إيزومو".. بالنسبة لوضعنا الدفاعي فإننا نجري باستمرار فحوصات عديدة. لكن لا يوجد فحص ملموس حاليا لاستخدام إف-35بي أو تجهيز المدمرات من نوع إيزومو".

وأجرت اليابان تدريبات مشتركة مع حاملات الطائرات الأمريكية خلال الشهور القليلة الماضية، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد توسع الصين البحري وتطوير القدرات الصاروخية والنووية لكوريا الشمالية.

المصدر: وكالات 

روابط ذات صلة

كوريا الشمالية تدين مشاركة ثلاث حاملات طائرات اميركية في مناورات مع سيول

كوريا الشمالية «تدمر» حاملات الطائرات الأمريكية في"غمضة عين"!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

القصة الكاملة للجزيرة السودانية التي تديرها تركيا

وزير الدفاع الايرانية: لن نتوقف في تعزيز قدراتنا الدفاعية

لهذه الأسباب زار أردوغان الخرطوم

المقاتلات البلجيكية تعود إلى قواعدها بعد انتهاء مهامها في العراق

مظهر مضيفات "مصر للطيران" يفجر أزمة... ما السبب!

باكستان تعرض على أفغانستان خطة لتحسين العلاقات الثنائية

بالصور: لأول مرة.. شجرة ميلاد بطول 8 امتار وسط كربلاء المقدسة

الرئيس الاسد يدعو لأقامة صلاة الاستسقاء الجمعة المقبلة

خارجية قطر: نأمل أن تراجع غواتيمالا قرار نقل سفارتها للقدس

نائب يحذر من سقوط أجزاء "كبيرة" في كركوك بيد "داعش" مجدداً

مخطط إماراتي أميركي لخفض الرحلات الجوية العابرة من إيران

اين كان اللواء ماهر الاسد طوال سنة ونصف.. هل يعلن ساعة الصفر؟!

فلكي: سوريا أغنى بلاد العرب وانتظروا مقتل دجال درعا وإدلب

4 بنوك ايرانية تبرم عقدا تمويليا مع بنك روسي

انفجار في خط أنابيب النفط الليبي قرب ميناء السدرة

طريق حلب حماه سيتم فتحة واعادته الى الحياة..

مؤتمر دولي لإعادة إعمار بنغازي في مارس المقبل

اليابان تبحث تجهيز حاملة طائرات لخدمة الشبح الأمريكية

حيل فعالة للتخلص من إلتهاب الحلق!

ولايتي: قرار منظمة التعاون الاسلامي يعارض موقف إيران حول القدس

الأکثر مشاهدة