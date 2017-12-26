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هيئة الأسرى والمحررين: الاحتلال يصعد من عمليات القمع والتنكيل بحق 59 أسيرة فلسطينية في معتقلي "الدامون والشارون"
مراسل العالم:سقوط مقاتلة سورية بريف حماة الشمالي نتيجة إصابتها من قبل العصابات الإرهابية المسلّحة واستشهاد الطيار
مصادر يمنية: طيران تحالف العدوان يرتكب جريمة جديدة باستهداف أسرة في مديرية التحيتا بالحديدة مخلفا 14 شهيدا
رابطة علماء اليمن:على أبناء اليمن الرد الحاسم الذي يكفل رد المعتدي عن عدوانه باستهداف كل إمكانياته وموارده وقواه الحيوية
رابطةعلماء اليمن:لا سبيل لردع المعتدين إلا بالنفير العام والتوجه للجبهات ورفدها بالمقاتلين وبالأموال التي تكفل تحقيق النصر
رابطةعلماء اليمن:استمرار العدوان يحتم على أبناء شعبنا الدفاع عن الأرض والعرض والوطن دون انتظار لما يسمى بالمجتمع الدولي
رابطة علماء اليمن: استمرار العدوان يحتم على كل فرد في الأمة القيام بدوره في جهاد أعداء الله وأعداء الدين وأعداء الإنسانية
رابطة علماء اليمن: المجازر البشعة التي يرتكبها العدوان انتهاك سافر لكل القيم والشرائع السماوية والمبادئ والقوانين الإنسانية
مفتي الديار اليمنية: الأمم المتحدة والمجتمع الدولي متواطئ أمام مايحدث من مجازر وعلينا التوجه إلى الجبهات
مراسل العالم : مفتي الديار اليمنية: الأمم المتحدة والمجتمع الدولي متواطئ أمام مايحدث من مجازر وعلينا التوجه إلى الجبهات

رابطة علماء اليمن: استمرار العدوان يحتم على كل فرد في الأمة القيام بدوره في جهاد أعداء الله وأعداء الدين وأعداء الإنسانية

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ - ١٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

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