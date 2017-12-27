البث المباشر
المتحدث باسم الخارجية الإيراني يدين بشدة غارات العدوان السعودي على سوق شعبي في تعز ويدعو لوقف العدوان على اليمن
هيئة الأسرى والمحررين: الاحتلال يصعد من عمليات القمع والتنكيل بحق 59 أسيرة فلسطينية في معتقلي "الدامون والشارون"
مراسل العالم:سقوط مقاتلة سورية بريف حماة الشمالي نتيجة إصابتها من قبل العصابات الإرهابية المسلّحة واستشهاد الطيار
مصادر يمنية: طيران تحالف العدوان يرتكب جريمة جديدة باستهداف أسرة في مديرية التحيتا بالحديدة مخلفا 14 شهيدا
رابطة علماء اليمن:على أبناء اليمن الرد الحاسم الذي يكفل رد المعتدي عن عدوانه باستهداف كل إمكانياته وموارده وقواه الحيوية
رابطةعلماء اليمن:لا سبيل لردع المعتدين إلا بالنفير العام والتوجه للجبهات ورفدها بالمقاتلين وبالأموال التي تكفل تحقيق النصر
رابطةعلماء اليمن:استمرار العدوان يحتم على أبناء شعبنا الدفاع عن الأرض والعرض والوطن دون انتظار لما يسمى بالمجتمع الدولي
رابطة علماء اليمن: استمرار العدوان يحتم على كل فرد في الأمة القيام بدوره في جهاد أعداء الله وأعداء الدين وأعداء الإنسانية
رابطة علماء اليمن: المجازر البشعة التي يرتكبها العدوان انتهاك سافر لكل القيم والشرائع السماوية والمبادئ والقوانين الإنسانية
مفتي الديار اليمنية: الأمم المتحدة والمجتمع الدولي متواطئ أمام مايحدث من مجازر وعلينا التوجه إلى الجبهات

وزير الدفاع الايرانية: لن نتوقف في تعزيز قدراتنا الدفاعية

وزير الدفاع الايرانية: لن نتوقف في تعزيز قدراتنا الدفاعية
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

قال وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية 'العميد امير حاتمي' إن إيران ستواصل جهودها بكل قوة ودون أي توقف لتعزيز قدراتها الدفاعية؛ مهيبا بدعم نواب البرلمان لمواصلة هذه الاهداف.

العالم - إيران

وخلال اجتماعه اليوم الثلاثاء باعضاء 'تكتل الدفاع والاقتدار الوطني' في مجلس الشورى الاسلامي، قال العميد حاتمي انه 'في ضوء الخصومات العميقة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، لقد توصلنا الى استراتيجية طويلة الامد منحت البلاد الحصول على قدرات دفاعية استراتيجية'.

واكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية، ان استراتيجية الاعداء ترتكز على تقويض القدرات الوطنية والدفاعية للجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مشددا بقوله : سنحشد جميع الطاقات للحؤول دون المساس بالقوة الدفاعية للبلاد، والحفاظ علي القدرات الايرانية والدفاعية الرادعة وتعزيزها.

ولفت الى ان الامريكان عمدوا طيلة التاريخ الى دعم الجناة مثل 'صدام' ثم جاؤوا بداعش الي الساحة؛ الامر الذي يفضح حقيقة هذا الشيطان الكبير امام انظار العالم اكثر من ذي قبل.

واستطرد قائلا، ان القوة الدفاعية الايرانية وبفضل دماء الشهداء و(جهود) العلماء الايرانيين بلغت المستوى الذي يمنح البلاد قوة ردع فاعلة لإفشال جميع المؤامرات المحاكة ضد الجمهورية الاسلامية في عقر دارها.

وتابع : لقد افشلنا مؤامرات الاعداء المدبرة ضد ايران في سوريا والعراق؛ وكنا نعلم انه لو استطاع داعش، بوصفه تنظيما ارهابيا وتكفيريا، من استلام الحكم في سوريا والعراق، فمن شأن ذلك ان يعرض امن البلاد الي تهدديات طويلة الامد؛ لكن بفضل الله تعالى لقد نجحنا في تخطي هذه المؤامرة بنجاح ايضا.

المصدر: وكالة إرنا

216

تصنيف :

روابط ذات صلة

وزير الدفاع الإيراني: القرار الأميركي سيعجل من زوال الكيان الصهيوني

وزير الدفاع الإيراني يزور موسكو

وزير الدفاع الإيراني: انقاذ العراق من براثن الارهابيين هدف سام لايران

وزير الدفاع الإيراني: تخليص العراق من الارهاب هو هدف رفيع لايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

إيطاليا تنقذ أكثر من 250 مهاجرا فى البحر المتوسط

تطوير التعاون بين ايران وقطر في مجال مكافحة المخدرات

مصدر عسكري: سقوط طائرة حربية سورية بريف حماة الشمالي

''البوليساريو'' تلوح بمواجهة عسكرية مع المغرب

اردوغان يصل تشاد في إطار جولته الإفريقية

الحوثي لدول مجلس التعاون “ابراجكم” في مرمى صواريخنا

خطة الصين لإقتصار عدد سكان شنغهاي علي 25 ميليون نسمة

بديل للدواء... ماء الباذنجان يخلصكم من أمر خطير!

تحذيرات عراقية من "اختلاق سيناريوهات" امنية بكركوك

روسيا تسلم ایران نتائج دراسة تطوير حقل "شادكان" النفطي

فيديو مروع... تمساح يفترس كلبا

بالفيديو ... تضييق الخناق على المسلحين بريف دمشق

زعماء رغم الشيخوخة.. أغلبهم عرب وأصغرهم بوتفليقة (شاهد)

مسؤول إيراني: ليس لدينا اي مشكلة مع الشعب السعودی

90 شهيدا وجريحا في مجازر جديدة لطيران العدوان في اليمن

السجن عامين وغرامة بحق طالبة فلسطينية

العثور على 62 مقبرة جماعية لايزيديين في سنجار تضم آلاف الجثث

شاهد.. لحظة طيران ذبيحة في الهواء 

القصة الكاملة للجزيرة السودانية التي تديرها تركيا

وزير الدفاع الايرانية: لن نتوقف في تعزيز قدراتنا الدفاعية

الأکثر مشاهدة