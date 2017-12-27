وزير الدفاع الايرانية: لن نتوقف في تعزيز قدراتنا الدفاعية

العالم - إيران

وخلال اجتماعه اليوم الثلاثاء باعضاء 'تكتل الدفاع والاقتدار الوطني' في مجلس الشورى الاسلامي، قال العميد حاتمي انه 'في ضوء الخصومات العميقة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، لقد توصلنا الى استراتيجية طويلة الامد منحت البلاد الحصول على قدرات دفاعية استراتيجية'.

واكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية، ان استراتيجية الاعداء ترتكز على تقويض القدرات الوطنية والدفاعية للجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مشددا بقوله : سنحشد جميع الطاقات للحؤول دون المساس بالقوة الدفاعية للبلاد، والحفاظ علي القدرات الايرانية والدفاعية الرادعة وتعزيزها.

ولفت الى ان الامريكان عمدوا طيلة التاريخ الى دعم الجناة مثل 'صدام' ثم جاؤوا بداعش الي الساحة؛ الامر الذي يفضح حقيقة هذا الشيطان الكبير امام انظار العالم اكثر من ذي قبل.

واستطرد قائلا، ان القوة الدفاعية الايرانية وبفضل دماء الشهداء و(جهود) العلماء الايرانيين بلغت المستوى الذي يمنح البلاد قوة ردع فاعلة لإفشال جميع المؤامرات المحاكة ضد الجمهورية الاسلامية في عقر دارها.

وتابع : لقد افشلنا مؤامرات الاعداء المدبرة ضد ايران في سوريا والعراق؛ وكنا نعلم انه لو استطاع داعش، بوصفه تنظيما ارهابيا وتكفيريا، من استلام الحكم في سوريا والعراق، فمن شأن ذلك ان يعرض امن البلاد الي تهدديات طويلة الامد؛ لكن بفضل الله تعالى لقد نجحنا في تخطي هذه المؤامرة بنجاح ايضا.

المصدر: وكالة إرنا

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