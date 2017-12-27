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تحذيرات عراقية من "اختلاق سيناريوهات" امنية بكركوك

تحذيرات عراقية من
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

اصدرت خلية الإعلام الحربي، الثلاثاء، بياناً بشأن أحداث أمنية بمحافظة كركوك وحذر من "اختلاق سيناريوهات"، مؤكدة احتفاظها بكامل الحق بمقاضاة اي جهة تحاول أن تضلل الرأي العام.

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان بحسب السومرية نيوز: إن "صحيفة الشرق الاوسط نشرت بتاريخ 2017/12/26 تقريرا خبريا ملتبسا يخلط بين الخبر والتحليل غير الموثق بشأن أحداث أمنية في محافظة كركوك والمناطق المحاذية لها".

واضافت الخلية، أن الصحيفة زعمت في تقريرها الملفق أن خلايا داعش النائمة تنشط في كركوك وتقف خلف اغتيال ضابط في الشرطة وقيادي في الحشد العشائري".

وتابعت الخلية، "وفي محاولة مفضوحة لتسويق رسالة مضطربة التفاصيل عمدت الصحيفة الى نشر صورة مقتبسة من باكستان مع التقرير مما يؤشر عدم مهنيتها في هذا الجانب وخواء معلوماتها في الساحة العراقية"، لافتة الى انه "لم يكتف التقرير بذلك بل نسب بيانا الى داعش اشار فيه الى جزئيات امنية غير متحققة في كركوك او محيطها ولم يثبته رصدنا الاعلامي المتواصل ولم تسعفه المعلومات الاستخبارية المعتمدة من مصادرها العسكرية الرسمية في المحافظة".

وحذرت الخلية، الصحيفة من "اختلاق السيناريوهات التي تمس أمننا الوطني ونحتفظ بكامل الحق بمقاضاة اي جهة تحاول أن تضلل الرأي العام ونعرب في الوقت نفسه عن ثقتنا بالخطاب الاعلامي العراقي والعربي والعالمي المسؤول الذي وقف مع الشعب العراقي في حربه ضد عصابات داعش الارهابية".

وكشفت صحيفة الشرق الاوسط، اليوم الثلاثاء، ان تنظيم "داعش" اصدر بيانا اعلن فيه عن عودة قريبة لزعيمه ابو بكر البغدادي في محافظة كركوك، مبينة ان تنظيم داعش تبنى الهجوم على مدير شرطة منطقة الشريعة التابعة إلى ناحية الزاب العقيد فاضل السبعاوي، واغتيال شيخ عشيرة الجحيشات والقيادي في الحشد العشائري وليد نوري الجحيشي.

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