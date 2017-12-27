90 شهيدا وجريحا في مجازر جديدة لطيران العدوان في اليمن

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وأكد مصدر عسكري استشهاد أربعة مواطنين وإصابة 55 آخرين جراء ست غارات شنها الطيران على مبنى جمارك ذمار، كما استشهد ثمانية مواطنين بينهم امرأتين و أصيبت امرأتان بغارات على مزرعة أحد المواطنين في منطقة الزريبة شرق مديرية زبيد.

وفي الحديدة أيضاً استشهد ستة مزارعين إثر غارة استهدفتهم في مزرعة للبصل شرق القطابا بمديرية الخوخة ، كما شن الطيران أكثر من 20 غارة على المديرية نفسها ، و غارة على سيارة نوع باص في الخط العام بمديرية الجراحي .



وأوضح المصدر أن 11 مواطناً استشهدوا وأصيب أربعة آخرون بينهم طفلة إثر أربع غارات على منطقة عصر في مديرية معين بأمانة العاصمة، وشن الطيران غارتين على مفرق رمادة بمديرية نهم محافظة صنعاء.



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن في محافظة صعدة غارتين على منطقة البقع وثلاث غارات على منطقة المليل بمديرية كتاف وأربع غارات على منطقة مندبة بمديرية باقم، كما شن غارة على منطقة آل علي بمديرية رازح واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة بالمديرية.



وحسب المصدر شن طيران العدوان ثلاث غارات على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة، و غارة على منطقة الحيمة في مديرية التعزية بمحافظة تعز، و استهدف بغارتين البدو الرُحَّل بمنطقة العادي مديرية المراشي في محافظة الجوف.



ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن ثلاث غارات على موقع الطلعة في نجران.

وفي الجوف شن طيران العدوان السعودي غارة أسفل الجبل الأحمر بمديرية الزاهر

وفي صعدة شن غارة على منطقة الجثم بمديرية رازح استشهد اثرها امرأة وطفله

وفي نجران استهدف الجيش وااللجان بقصف صاروخي ومدفعي تجمعات للجنود السعوديين في معسكر الإسناد وموقع الشرفة

وفي مأرب تم تدمير مدرعة عسكرية بصاروخ موجه واحراق آلية عسكرية أخرى بعبوة ناسفة ومصرع من كان على متنهما بمنطقة المشجح بصرواح

وتم استهداف معدل 12.7في التباب السود بوادي الضيق وتدميره .