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العثور على 62 مقبرة جماعية لايزيديين في سنجار تضم آلاف الجثث

العثور على 62 مقبرة جماعية لايزيديين في سنجار تضم آلاف الجثث
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

كشف قائممقام قضاء سنجار بالوكالة فهد حامد عمر، الثلاثاء، أن المجموع الكلي للمقابر الجماعية للايزيديين المكتشفة حتى الان بالقضاء 62 مقبرة، فيما عد إعدام الايزيديين من قبل "داعش" بأنها "أكبر عملية ابادة جماعية" في العصر الحديث.

العالم - العراق

وقال عمر السومرية نيوز، إن "فريقا من وزارة حقوق الانسان وصل الى قضاء سنجار وأحصى أعداد المقابر الجماعية للايزيديين حيث بلغ المجموع الكلي للمقابر الجماعية المكتشفة حتى الان 62 مقبرة"، موضحا أن "هذه المقابر موزعة في قرية رنبزوزي، والقحطانية، ومقبرة وزماني التي فيها ست مقابر كبيرة".

وأضاف عمر، أن "هناك مقابر منتشرة في ناحية الشمال، وحردانة، ومعمل سنجار، وفي أطراف جبل سنجار"، مشيرا الى أنها "تضم رفات الاف المدنيين وبعض هذه المقابر تضم جثتين واخرى المئات، وهناك بين المعدومين عوائل كاملة ابيدت على يد تنظيم داعش".

وبين عمر، أن "تنظيم داعش الوهابي أعدمهم بصورة جماعية في اليوم الثامن عندما سيطر على قضاء سنجار وكنا نشاهد من على جبل سنجار كيف أعدمهم ودفنهم بآليات في المقابر الجماعية"، مؤكدا أن "جريمة اعدام الايزيديين تعتبر اكبر عملية ابادة جماعية في العصر الحديث ويجب تجريم المشاركين في هذه الجريمة".

وكان مسلحو تنظيم "داعش" الوهابي سيطروا، مطلع شهر آب 2014، على قضاء سنجار، ما تسبب بحصول عملية نزوح كبيرة تقدر بنحو 400 ألف نازح إلى محافظة دهوك ومحاصرة عشرات الآلاف الإيزيديين في جبل سنجار وممارسة عمليات قتل وخطف جماعي بحقهم من قبل التنظيم الإرهابي.

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