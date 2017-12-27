إيران تدرس مقترحات اجنبية لتطوير حقل جشمة خوش النفطي

العالم - إيران

وتشير نتائج الدراسات الى ان البرامج التطويرية الخاصة بشركتي غازبروم نفت، و او.ام.وي تهدف الى الحفاظ على مستوى انتاج الخام في حقل جشمة خوش، فيما تخص البرامج المقترحة من جانب شركة بتروناس الماليزية موضوع رفع مستوى الانتاج في هذا الحقل النفطي.

وبحسب شركة النفط الوطنية الإيرانية يعتبر حقل جشمة خوش احد الحقول النفطية الضخمة في ايران؛ وسبق للشركة الوطنية أن أبرمت مذكرات تفاهم بهدف دراسة البرامج التطويرية الخاصة به مع شركات كازبروم نفت، وبتروناس، واو ام اي، وايدرو.

المصدر: وكالة إرنا

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