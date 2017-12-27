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إيران تدرس مقترحات اجنبية لتطوير حقل جشمة خوش النفطي

إيران تدرس مقترحات اجنبية لتطوير حقل جشمة خوش النفطي
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

قامت شركة النفط الوطنية الإيرانية بدراسة المقترحات التي تقدمت بها كل من شركات 'غازبروم نفت' الروسية، و'او.ام.وي' النمساوية، و'بتروناس' الماليزية حول تطوير حقل 'جشمة خوش' النفطي (في محافظة إيلام – جنوب غرب).

العالم - إيران

وتشير نتائج الدراسات الى ان البرامج التطويرية الخاصة بشركتي غازبروم نفت، و او.ام.وي تهدف الى الحفاظ على مستوى انتاج الخام في حقل جشمة خوش، فيما تخص البرامج المقترحة من جانب شركة بتروناس الماليزية موضوع رفع مستوى الانتاج في هذا الحقل النفطي.

وبحسب شركة النفط الوطنية الإيرانية يعتبر حقل جشمة خوش احد الحقول النفطية الضخمة في ايران؛ وسبق للشركة الوطنية أن أبرمت مذكرات تفاهم بهدف دراسة البرامج التطويرية الخاصة به مع شركات كازبروم نفت، وبتروناس، واو ام اي، وايدرو.

المصدر: وكالة إرنا

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