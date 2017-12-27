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رئيس الرلمان السوري: العيد المقبل سيكون إعلان النصر النهائي في سوريا

رئيس الرلمان السوري: العيد المقبل سيكون إعلان النصر النهائي في سوريا
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

قال رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة الصباغ، أن “عيد الميلاد المقبل سيكون إعلان النصر النهائي في سوريا”.

العالم- سوريا

وقال الصباغ، خلال احتفاله بعيد الميلاد أمس، الاثنين 25 كانون الأول، إن “سوريا ستعود كما كانت حرة وقوية ومزدهرة وموحدة تحت قيادة سيادة الرئيس بشار الأسد”.

وانتخب الصباغ رئيسًا للمجلس خلفًا لهدية عباس، في أيلول الماضي، وهو من مواليد مدينة الحسكة 1959، وحاصل على إجازة جامعية في الحقوق.

تأتي هذه التصريحات مترافقة مع الانتصارات التي يحققها الجيش السوري من جنوب سوريا الى شمالها, حيث تزيد التطورات الميدانية خصوصا مع الانباء عن قرب تحرير غوطة دمشق الغربية من الوجود المسلح, اضافة الى وصول القوات السورية الى مشارف محافظة ادلب.

المصدر:شام تايمز

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