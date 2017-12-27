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إماراتي متزوج من إيرانية متهم بالتجسس وخالد الخليفة ينتقم على تويتر

إماراتي متزوج من إيرانية متهم بالتجسس وخالد الخليفة ينتقم على تويتر
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

حكمت محكمة في أبوظبي الثلاثاء على إماراتي متزوج من إيرانية بالسجن سبع سنوات بتهمة التجسس، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

العالم - العالم الاسلامي 

وقالت الوكالة إن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت حكما بالحبس سبع سنوات على المتهم سالم موسى فيروز خميس، إماراتي الجنسية، بتهمة التخابر مع دولة أجنبية" دون كشف اسم هذا البلد.

وأضاف المصدر نفسه "اعترف المتهم في محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة بما نسب إليه من تهم، حيث تعرف على شخصين من قنصلية (بلد لم يحدد) في عام 2008 لمساعدته في قضية خاصة تتعلق بزوجته الإيرانية"، حسب ادعاء المصدر.

وتابع المصدر أنه "بعد عدة لقاءات مع الشخصين المذكورين طلبا منه معلومات عن القوات المسلحة كونه كان أحد منتسبيها قبل تقاعده وذلك مقابل مبالغ مالية" حسب ادعائه.

خالد الخليفة ينتقم من إيران على تويتر

وفي رد فعل سخيف على نبا الاعتقال نشر وزير الخارجية البحريني خالد الخليفة عدة تغريدات على تويتر جدد فيما الاتهامات المكررة دوماً لإيران متهماً إياها بالتوسع والتآمر.

وزعم خالد الخليفة أن البحرين تقف مع "الأشقاء" في وجه إيران، مضيفا أنها تقف لإيران "ولأتباعها ولمشروعها بالمرصاد."

وتزداد هذه الأيام حدة التشفيات الرسمية وغيرالرسمية من إيران بسبب الدعم الذي تقدمه لمحور المقاومة والذي أسفر عن انتصارات كبيرة في العراق وسوريا، أدت إلى دحر جماعة داعش الإرهابية في هذد البلدين، إضافة إلى الانتصارات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية في اليمن.

ويأتي ذلك في حين أن أتباع أهل البيت عليهم السلام في البحرين والإمارات والسعودية يتعرضون لشتى أصناف التهميش، كدلالة أخرى على الانتقام الذي لم يستطع بعض الساسة الخليجيون تحقيقه على الارض فيطبقونه على مواقط التواصل، أو عبر الأفلام الكرتونية.

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