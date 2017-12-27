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رابطةعلماء اليمن:استمرار العدوان يحتم على أبناء شعبنا الدفاع عن الأرض والعرض والوطن دون انتظار لما يسمى بالمجتمع الدولي
رابطة علماء اليمن: استمرار العدوان يحتم على كل فرد في الأمة القيام بدوره في جهاد أعداء الله وأعداء الدين وأعداء الإنسانية
رابطة علماء اليمن: المجازر البشعة التي يرتكبها العدوان انتهاك سافر لكل القيم والشرائع السماوية والمبادئ والقوانين الإنسانية
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نشرة بانورما:"اربيل و المستقبل السياسي" و"السعودية و استهداف اليمنيين"

نشرة بانورما:
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

نشرة "بانوراما" تأتيكم في بث مباشر كل ليلة في الساعة 11:30 مساء بتوقيت طهران وستتناول هذه الليلة "كردستان العراق و المستقبل السياسي و الامني" و"السعودية و استهداف المدنيين في اليمن".

العالم- بانوراما

تستعرض نشرة بانوراما لهذه الليلة الملفين التاليين:

في الملفِ الاول لبانوراما الليلة.. اعلنَ رئيسُ برلمان منطقة كردستان العراق يوسف محمد، استقالتَهُ من منصبه. واكدَ اَنَّ السلطةَ السياسية في كردستان تسيرُ في اتجاهٍ معاكسٍ لمصالحِ الشعب، واَنهُ يرفضُ استخدامَ القوةِ لتحقيق أغراضٍ غيرِ مشروعة. وذلك في وقتٍ تدخلُ فيه الاحتجاجاتُ في كردستان العراق أسبوعَها الثاني للمطالبةِ بإسقاطِ الحكومة ومنحِ المواطنينَ حقوقَهم، ومحاسبةِ الفاسدين.

في ملفِ بانوراما الثاني .. استُشهدَ اربعةَ عشَر يمنياً من اُسرةٍ واحدة بغارةٍ للعدوان السعودي على مديريةِ التحيتا في الحديدة بالتزامنِ مع مجزرةِ مروعة في تعز ادتْ الى سقوطِ اكثرَ مئةِ شهيدٍ وجريح من المواطنينَ العزل في حصيلةٍ غيرِ نهائية باستهدافِ العدوان سوقاً شعبيةً في مديريةِ التعزية جُلُّهم من النساء والاطفال.. هذه المجازرُ سبقَها مجازرُ اُخرى بحقِّ المدنيين في صنعاء والحديدة وذمار يومَ امسِ واَدتْ الى سقوطِ عشراتِ المدنيين بين شهيدٍ وجريح وسطَ صمتٍ دوليٍ مريب .

غرفة اخبار العالم

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