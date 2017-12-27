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إحالة أمراء أردنيين للتقاعد من الجيش.. ماذا قال لهم الملك؟

إحالة أمراء أردنيين للتقاعد من الجيش.. ماذا قال لهم الملك؟
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٩:٥٣ بتوقيت غرينتش

أحال ملك الأردن، عبدالله الثاني، عددا من الضباط الأمراء إلى التقاعد.

العالم - الاردن


وجه ملك الاردن عبدالله الثاني، الثلاثاء، رسائل إلى الأمير فيصل بن الحسين (شقيقه الأصغر)، والأمير علي بن الحسين (أخيه الأصغر)، والأمير طلال بن محمد (ابن عمه)، بعد إحالتهم على التقاعد من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وتأتي هذه الإحالات -وفق الملك- إلى إعادة الهيكلة التي أمر بها لدى تسلم رئيس هيئة الأركان الجديد، الفريق محمود فريحات، منصبه في تشرين الأول/ أكتوبر 2016.

وقال الملك في رسالة بعث بها إلى شقيقه الأمير فيصل: "تقوم القوات المسلحة الأردنية بعملية إعادة هيكلة وتطوير شاملة؛ لتعزيز قدرات الوحدات ذات الواجبات العملياتية، وتوفير المتطلبات اللازمة، وتوحيد القيادات، وتقليص الكلف، وإعادة تشكيل الهرم القيادي بالشكل المطلوب للسنوات القادمة".

واضاف: "ولما كانت المؤسسية هي أساس العمل في قواتنا المسلحة – الجيش العربي، والقاعدة التي يستند إليها في مسيرة التحديث والتطوير وإعادة الهيكلة، فقد اقتضت هذه المؤسسية وإعادة الهيكلة إحالتكم، أنت والأمير علي بن الحسين، والأمير طلال بن محمد، على التقاعد، أُسوة بإخوانكم كبار الضباط في الجيش العربي".

المصدر : عربي 21 

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