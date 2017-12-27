الاحتلال يشكر يوسف زيدان بسبب تصريحاته عن القدس؟! 

العالم - فلسطين

وفي منشور عبر "فيس بوك"، قالت السفارة: "أسعدنا سماع أقوال الكاتب والمؤرخ يوسف زيدان، ووصفه للعلاقات الحميدة بين اليهود والمسلمين حتى قبل مجيء النبي محمد (ص)، وحتى أيامنا هذه، مشيرا إلى ان جذور الحروب بين الطرفين تعود إلى المتطرفين".

وتابعت السفارة: "لا شك أن الرسالة التي يحملها تفسير الكاتب زيدان بضرورة نبذ ثقافة الكراهية بين الطرفين، هي رسالة مهمة في نظرنا وأن التعاون بين اليهود والمسلمين من شأنه أن يعود بالفائدة على المصريين والإسرائيليين على حد سواء، خدمة لأبناء الجيل الصاعد لدى الشعبين".

وكان زيدان قد زعم في تصريحات عبر برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي عمرو أديب على فضائية "أون"، إن المسجد الموجود في القدس، ليس المسجد الأقصى، وأن القدس ليست مكانا مقدسا.

المصدر : عربي 21

109-4