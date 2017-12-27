نائب هولندي یعرب عن أسفه لرفض هدية السفارة الايرانية

العالم - ايران

وذكرت اذاعة NOS الهولندية، ان زعيم الكتلة البرلمانية لحزب 50 PLUS، اعترف في مقابلة مع الاذاعة بانه اخطأ في قضية رمي هدية السفارة الايرانية، وانه يعبر عن اسفه لهذا الحادث.

واضاف: عبرت عن اسفي في حوادث مختلفة طيلة حياتي، عندما كان الاعراب عن الاسف ممكنا، والاعتذار هو خطوة أبعد من ذلك.

وادعى "هنك كرول" ان سبب عدم تقديمه اعتذارا هو سياسات ايران في مجال حقوق الانسان.

واوضحت اذاعة NOS الهولندية، ان "هنك كرول" اعتبر انه في تحقيقه الشخصي توصل الى ان هدايا اعياد الميلاد بعثتها السفارة الايرانية الى اعضاء البرلمان الهولندي من الرجال فقط، لكن كرل مخطئ لان السفير الايراني في هولندا بعث بالهدايا الى الزعماء البرلمانيين للاحزاب ومتحدثي هذه الاحزاب في الشؤون الخارجية سواء من الرجال او السیدات، وان تصرف كرول هذا اثار غضب اعضاء البرلمان الايراني.

يشار الى انه ازاء ردود الفعل المنسجمة من قبل وسائل الاعلام ولجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي، والمتحدث بأسم وزارة الخارجية الايرانية وسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في لاهاي والايرانيين المقيمين في هولندا، لم يبق أمام عضو البرلمان الهولندي أي سبيل سوى التراجع، وان تأكيده على عدم تقديم اعتذار بالرغم من اعرابه عن أسفه، ياتي من باب انه أن يريد ان يكون تراجعه من اجل حفظ ماء الوجه.

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