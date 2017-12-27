ارتفاع النفط يدعم الدولار الكندي والاميركي يتراجع، ماذا عن البيتكوين ؟

تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات، اليوم الأربعاء، بينما لقيت العملات المرتبطة بالسلع الأولية مثل الدولار الكندي دعما في صعود أسعار النفط هذا الأسبوع.

وكانت أسعار النفط ارتفعت لأعلى مستوياتها في عامين ونصف العام، أمس الثلاثاء، بدعم من أنباء عن انفجار خط أنابيب نفطي ليبي إلى جانب تخفيضات الإنتاج التي تقودها "أوبك".

وساهم ذلك في دعم عملات الدول المصدرة للسلع الأولية، ولامس الدولار الكندي أعلى مستوياته منذ السادس من ديسمبر/ كانون الأول عند 1.2678 دولار كندي للدولار الأمريكي.

وعلى نفس المنوال، زاد الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.7746 دولار أمريكي، مسجلا أعلى مستوياته في شهرين، حسبما نقلت "رويترز".

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 بالمئة إلى 93.188.

وكانت تحركات العملات الرئيسية محدودة، حيث زاد اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1876 دولار، بينما استقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية عند 113.19 ين.

وصعدت عملة البيتكوين 3.2 بالمئة إلى نحو 16270 دولارا في بورصة بيتستامب ومقرها لوكسمبورج، وزادت العملة المشفرة نحو 14 بالمئة منذ بداية الأسبوع الحالي،

لتستعيد بعض قوتها بعدما هبطت 25 بالمئة، الأسبوع الماضي، في أكبر خسارة أسبوعية لها منذ عام 2013.

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