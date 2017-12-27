قتلى وجرحى ومفقودون سودانيون في "حرب" على الذهب على الحدود التشادية الليبية!

العالم-افريقيا

ونقل موقع "سودان تربيون" عن شهود عيان أن مجموعة تشادية مدججة بالأسلحة على متن 10 سيارات "هاجمت سودانيين يعملون في مناجم الذهب بالمنطقة، ما أدى إلى مصرع 12 في الحال، وإصابة 17 آخرين بجراح، كما فقد آخرون".

وروى هؤلاء الشهود أن المصابين نقلوا إلى ليبيا لتلقي العلاج، فيما فُقد 8 بعد الهجوم، ويعتقد أن المجموعة المسلحة اختطفتهم، وتوجهت بهم إلى جهة غير مجهولة.

ونقل المصدر أن محمد الطاهر عيسى، العمدة في محلية "كتم" الواقعة على بعد 60 كلم شمال غرب مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، أفاد بأن أكثر من ست أسر تلقت إخطارا بحدوث الواقعة بمنطقة "كري".

وأشار عيسى إلى أن أقارب ثلاثة من المعدنين تلقت أسرهم تأكيدات بوفاتهم، فيما تضاربت الأنباء بشأن مصير البقية، وذلك بسبب سوء الاتصال بالمنطقة.

وأضاف شهود العيان، ويبدو أنهم من المشتغلين في التنقيب عن الذهب، أن ما جرى يعد الحادث الثاني خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، لافتين إلى "أنهم تصدوا لهجوم تعرضوا له في شهر سبتمبر الماضي، وأدى لمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في ذات المنطقة".

المصدر: سودان تربيون