مباحثات أمريكية غير مباشرة لجرّ عباس لمفاوضات مع "اسرائيل"

وأفاد مراسل قناة العالم أن "القناة السابعة العبرية" أكدت ان "الولايات المتحدة الأمريكية تجري مباحثات غير مباشرة مع محمود عباس لإقناعه بالعودة للعملية السياسية".

هذا وقد کشف اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن الولايات المتحدة عرضت على الفلسطينيين اتخاذ بلدة أبوديس، التي تقع على مشارف القدس، عاصمة لدولتهم المستقبلية، والتخلي عن القدس الشرقية.

وأضاف هنية أن العرض يتضمن أيضا تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق، وإقامة كيان سياسي في غزة، ووضع جسر بين أبوديس والقدس يعبر عليه المسلمون للصلاة في المسجد الأقصى.



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