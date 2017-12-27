القوات السورية تحاصر القاعدة الاميركية في التنف بشكل كامل!

العالم - سوريا

وقال غيراسيموف في لقاء مع صحيفة "كومسومولسكايا برافدا": "تمت محاصرة منطقة التنف 55 كيلومترا من قبل القوات السورية. والأهم من كل شيء هو أننا راقبنا عمليات إخراج المسلحين من هناك منذ عدة أشهر".

ووفقا لأقواله، فإن نحو 350 مسلحا كانوا يخرجون من منطقة التنف عندما كانت السيطرة أضعف.

وأضاف غيراسيموف: "كان هناك خطر الاستيلاء على مدينة القريتين، لكننا اتخذنا الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب. وتم سحق هذه القوات. ومن الواضح أنه يتم إعداد المسلحين هناك. كما أن هناك مخيم الركبان للاجئين، أكبر المخيمات في سوريا".

من الجدير بالذكر أن إحدى القواعد الأميركية في سوريا توجد في منطقة التنف، حيث يتم تدريب وحدات المعارضة السورية المسلحة لمحاربة "داعش". كما يقدم التحالف الأميركي في منطقة التنف الدعم لقوات سوريا الديمقراطية في.محافظات الرقة والحسكة ودير الزور

موقع "سبوتنك"

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