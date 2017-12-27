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"القدس لنا"...مهرجان شعري في مدينة اهواز دعما للشعب الفلسطيني

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٨:٣٦ بتوقيت غرينتش

تضامنا مع مدينة القدس المحتلة واستنكارا لقرار الرئيس الامريكي بشأن القدس نظمت نقابة الشعراء في الاهواز مهرجانا شعريا بمشاركة كوكبة من الشعراء قدموا قصائد حثت العرب على التضامن مع القدس المحتلة وانتقدت التخاذل الذي تبديه الانظمة العربية لحق المقدسة.

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